Dojatá Kvitová: Nevěřila jsem, že si v Paříži ještě zahraju čtvrtfinále

V koncovce utkání jste vypadala hodně dojatě. Co vám běželo hlavou?

„Poslední dva míčky mě vážně přepadly emoce, musela jsem si opakovat, že ještě není konec a v tenise nikdy nevíte do posledního míčku, co se může stát. Ale najednou se mi vrátili šťastné vzpomínky, jak jsem se na centrkurtu Philippa Chatriera v roce 2017 vracela po zranění, úplně jsem viděla svoji rodinu a všechny, co mi v těžkých časech pomohli, jak tam sedí. I teď, když o tom mluvím, mě to dojímá. Tehdy jsem si nedokázala představit, že bych na tomhle grandslamu hrála ještě někdy čtvrtfinále. Proto je tohle tak krásné vítězství.“

Pár týdnů stará vzpomínka na US Open, kdy jste ve stejné fázi turnaje promarnila čtyři mečboly se Shelby Rogersovou, se nevrátila?

„Ani ne. Ta porážka mě moc bolela, ale jsem ráda, že jsem se přes ni rychle přenesla. Odpočinula jsem si mentálně, začala jsem dřív s přípravou na antuku, soustředila jsem se hlavně na pohyb. A zatím všechno funguje.“

Od začátku utkání s Čang Šuaj jste vypadala v zóně, na soupeřku jste se doslova vrhla.

„No, upřímně jsem dneska byla od rána docela v pohodě, ale tak půl hodinky před zápasem na mě padla dost velká nervozita. Ale vím, že to je to i dobrá známka, že mi na tom záleží a vydám se ze všeho. Začala jsem výborně, brejkla ji a podržela si servis, hrála jsem aktivně. Strašně moc foukalo, byla zima, nebylo to opravdu vůbec jednoduché. Začátek to možná ve finále všechno rozhodl.“

Čang Šuaj po utkání tvrdila, že celý turnaj můžete klidně vyhrát, stejnou otázku jste dostala i v anglickém jazyce. Tyhle předpovědi z duše nenávidíte, nikdy v pavouku nekoukáte dál než na další utkání. Tak to máte už od mala?

„Myslím, že ano. Vždycky jsem to tak měla, i když jsem jezdila na turnaje s rodiči. Prostě jsem to tam šla odpálit, odpinkat a pak se dozvěděla, s kým hraju příště. Nějak mi to zůstalo a myslím, že to je tak dobře. Párkrát jsem dostala ponaučení, že není dobré dívat moc dopředu. Hrála jsem zápas a už přemýšlela o soupeřce, která mě čeká příští kolo nebo ještě to další, což nejde. Od té doby to dělám takhle. Navíc Šuaj je hrozně fajn, máme se rády, to že to řekla, je hezké a hrozně si toho vážím. Ale holek, co tady hrají výborně, je tady pořád hodně. Dopředu fakt nepřemýšlím. Jsem ráda, že jsem po osmi letech ve čtvrtfinále a budu se snažit dostat zase o kolo dál.“

Mezi osm nejlepších jste se v Paříži propracovala po osmi letech. Jste asi o dost jiná hráčka, že?

„Tenkrát v roce 2012 jsem byla pořád mladá a moc to neřešila, i když tlak byl větší. Teď už si ho moc nepřipouštím. Mám víc zkušeností, prošla jsem si v životě mnohým. Věřím, že mě to mohlo jen posílit a že mě to posílí dál.“

Ve čtvrtfinále čeká Němka Laura Siegemunodvá, dvaatřicetiletá tenistka, jež se probila takhle daleko na grandslamu poprvé. Na rozdíl od vás v šatně nepatří mezi nejoblíbenější, ovládá triky, jak rozhodit protivnici. V prvním kole Roland Garros nepřiznala například dvojdopad míčku v zápase s Kristinou Mladenovicovou.

„Lauru znám z doslechu, ale Florian (Kvitové fyzioterapeut) je Němec, ten ji zná asi nejlíp. Slyšela jsem o ní spoustu věcí, ten dvojdopad jsem i viděla. V t chvíli ztrácela 1:5 s Mladenovicovou, zápas otočila a od té doby si věří. Pro výhru udělá cokoliv, ale to já taky, i když možná trochu jinak než ona. Musí hrát dobře na antuce, už vyhrála Stuttgart. Snaží se hrát hodně kraťasy, variuje hru. Budu ji muset dostat pod tlak, aby neměla na své kousky čas.“