Kvalifikantka je v semifinále Roland Garros, suverénní Nadal. Ve čtyřhře slaví Češky

Argentinská tenistka Nadia Podoroská porazila na Roland Garros 6:2, 6:4 třetí nasazenou Elinu Svitolinovou a z kvalifikace postoupila do semifinále. • ČTK / AP / Michel Euler

Španělský tenista Rafael Nadal zvládl na Roland Garros své sté utkání a v Paříži postoupil už potřinácté do semifinále. Dvanáctinásobný šampion antukového grandslamu porazil Itala Jannika Sinnera po vyrovnaných dvou setech 7:6, 6:4 a 6:1 v utkání, které na centrkurtu skončilo až v půl druhé v noci.

Čtyřiatřicetiletý Nadal byl v utkání s devatenáctiletým mladíkem Sinnerem v prvním i druhém setu brejk dole, ale obě sady otočil a třetí už dominoval.

Soupeřem Nadala v semifinále bude Diego Schwartzman, s kterým prohrál týden před Roland Garros ve čtvrtfinále v Římě. Argentinec potvrzuje svoji formu i v Paříži a ve čtvrtfinále vyřadil vítěze US Open Dominica Thiema z Rakouska.

Světová trojka a finalista z Paříže z posledních dvou let Thiem před třemi týdny v New Yorku dobyl US Open a získal premiérový grandslamový titul. Se Schwartzmanem, jemuž patří v žebříčku ATP čtrnácté místo, bojoval dnes pět hodin a osm minut.

„Byla to skutečná jízda na horské dráze,“ konstatoval Thiem k divokému průběhu úvodního čtvrtfinále mužů. „Samozřejmě se teď cítím prázdný a zklamaný, ale nemám si co vyčítat. A z Diega mám radost. Prohrát s přítelem bolí o trochu míň,“ dodal.

Ve čtvrtém setu, který potřetí musel rozhodnout tie-break, byl Thiem dva míčky od vítězství. K mečbolu se však nedostal a v rozhodujícím dějství už Argentinec dominoval. „Byl jsem tak nervózní, protože jsem dneska cítil šanci. Na konci jsem si zasloužil vyhrát,“ uvedl osmadvacetiletý Schwartzman, finalista nedávného turnaje Masters v Římě.

Jeho krajanka Podorská dnes šokovala výhrou 6:2, 6:4 nad třetí nasazenou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Schwartzman v semifinále narazí buď na dvanáctinásobného šampiona French Open Rafaela Nadala, nebo Jannika Sinnera z Itálie.

V semifinále se Podoroská utká se Šwiatekovou, jež přehrála Italku Martinu Trevisanovou 6:3, 6:1. Trevisanová v Paříži absolvovala také kvalifikaci a mohla se postarat o to, že poprvé v open éře bude hrát kvalifikantka finále grandslamu. Šwiateková, osmifinálová přemožitelka nasazené jedničky Simony Halepové, však od stavu 1:3 dominovala a ztratila už jen jediný game.

V semifinále jsou i Krejčíková se Siniakovou

České tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou jsou po dvou letech v semifinále čtyřhry Roland Garros. Předloňské vítězky deblu v Paříži si v dnešním čtvrtfinále poradily s americkou dvojicí Sofia Keninová, Bethanie Matteková-Sandsová po skoro dvou hodinách 1:6, 6:4 a 6:2.

O finále antukového grandslamu se čtvrté nasazené Krejčíková a Siniaková utkají s obhájkyněmi titulu a letošními dvojkami pavouku Maďarkou Tímeou Babosovou a domácí Kristinou Mladenovicovou.

Krejčíkové a Siniakové nevyšel s Američankami první set, v kterém od stavu 1:1 ztratily pět her v řadě. Ve druhé sadě se postupně zlepšovaly. Kritický moment zvládly za stavu 4:4, kdy při podání Krejčíkové prohrávaly 0:40 a soupeřky měly pak ještě výhodu. Krejčíková servis udržela a radostí zvedla ruce nad hlavu.

Možná tím předznamenala obrat v utkání. Po pauze vzaly Češky čistou hrou servis Keninové, získaly druhou sadu 6:4 a ve třetí už byly lepší. Siniaková se na sebe sice často zlobila, ale dařilo se jí na síti a Krejčíková hrála chytře a s citem.

V semifinále grandslamu jsou po dvou letech. Naposledy došly mezi čtyři nejlepší páry cestou za triumfem ve Wimbledonu v roce 2018.

Výsledky tenisového French Open:

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Schwartzman (12-Arg.) - Thiem (3-Rak.) 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.

Nadal (2-Šp.) - Sinner (It.) 7:6 (7:4), 6:4, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Nadia Podoroská - Elina Svitolinová 6:2, 6:4

Šwiateková (Pol.) - Trevisanová (It.) 6:3, 6:1

Dvouhra - 4. kolo:

Collinsová (USA) - Džabúrová (30-Tun.) 6:4, 4:6, 6:4

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (4-ČR) - Keninová, Matteková-Sandsová (9-USA) 1:6, 6:4, 6:2

Junioři:

Čtyřhra - 1. kolo:

Krumich, Svrčina (ČR) - Darderi, Heide (4-It./Braz.) 6:4, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

Viďmanová (ČR) - Droguetová (Fr.) 6:4, 7:6 (7:5)

Čtyřhra - 1. kolo:

L. Fruhvirtová, Čisovská (7-ČR/SR) - Buiová, Paolettiová (Kan./It.) 6:2, 6:2

Nosková, Laskevičová (ČR/Běl.) - Ščerbininová, Wurthová (Rus./Chorv.) 2:6, 6:0, 10:7

Droguetová, Janicijevicová (Fr.) - B. Fruhvirtová, Roignotová (ČR/Fr.) 6:0, 6:4

Costoulasová, Scilipotiová (Belg./Švýc.) - Viďmanová, Palicová (ČR) 6:1, 7:5.