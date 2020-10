Zásadní čtvrtfinále Kvitové: průlom na Wimbledonu i sladká porážka

Jaké jsou NEJ duely Petry Kvitové mezi elitní osmičkou na grandslamové scéně? • FOTO: koláž iSport.cz Nechť je třináctka pro Petru Kvitovou šťastným číslem. Do třináctého grandslamového čtvrtfinále kariéry dnes napochoduje na Roland Garros proti Němce Lauře Siegemundové (ONLINE ZDE>>>) a její dosud vyrovnané skóre 6:6 se překlopí do červených či černých čísel. Jaké jsou její NEJ duely kariéry mezi osmičkou nejlepších na grandslamové scéně?

NEJVĚTŠÍ VÝHRA Wimbledon 2010 - Kaia Kanepiová 4:6, 7:6, 8:6 Byl to průlomový zápas dvacetileté dívky. A také předzvěst, co má přijít za rok. Do Wimbledonu tehdy Kvitová dorazila coby pěšačka ze 62. místa žebříčku, která v kariéře nevyhrála jediný zápas na trávě. Přes zvučná jména Viktorii Azarenkovou či Caroline Wozniackou se probila do čtvrtfinále, kde svedla partii, která jí udělala světové renomé. Několikrát byla ve čtvrtfinále s estonskou kvalifikantkou Kaiou Kanepiovou poražena, ale v zápalu utkání necouvla ani o píď. Ubránila se pěti mečbolům soupeřky a sama mohla jásat po největším duelu svého mladého života. Po utkání si poplakala, pak sbírala poprvé gratulace od Martiny Navrátilové a dalších celebrit tenisové planety. Na Wimbledonu 2010 Petra Kvitová prorazila • Foto Profimedia.cz

NEJTĚŽŠÍ PORÁŽKA Wimbledon 2013 - Kirsten Flipkensová 6:4, 3:6, 4:6 Dodnes se říká, že v roce 2013 neměla Wimbledon vyhrát Marion Bartoliová, nýbrž Petra Kvitová. Byl to rok, kdy favoritky zažívaly jednu pohromu za druhou. Předčasně dohrály Serena Williamsová, Maria Šarapovová či Viktoria Azarenková. Kvitová měla umetenou dálnici do finále, ztroskotala však překvapivě na belgické protivnici Kirsten Flipkensové, s níž vedla 1:0 na sety. „Nechci se vymlouvat, ale byla jsem ospalá, točila se mi hlava, měla jsem i zvýšenou teplotu,“ říkala se smutným výrazem po zápase. Aby šetřila síly, nešla před utkáním ani na rozehrávku. „Hodně jsme se na Wimbledon připravovali, mohla uhrát ještě víc,“ smutnil tehdy její trenér David Kotyza. Zápas proti Kirsten Filipkensové Petře Kvitové nevyšel • Foto Profimedia.cz

NEJSLADŠÍ ZÁPAS US Open 2017 - Venus Williamsová 3:6, 6:3, 6:7 I porážka může být někdy vítězstvím. Necelé čtyři měsíce poté, co se vrátila na kurty a doléčila těžce pořezanou levačku z loupežného přepadení, stále bojovala s vlastními démony a hrací ruku nemohla sevřít v pěst. Přesto si připomněla, jak skvělou tenistkou může i za nových okolností být. Na turnaji srazila velká jména jako světovou trojku Garbiňe Muguruzaovou, Jelenu Jankovičovou či Caroline Garciaovou. A pak přišel strhující noční zápas na newyorské centrkurtu s domácí ikonou Venus Williamsovou. Porážka v tiebreaku rozhodující sady bolí vždy, ale… „Výborné utkání, bylo krásné vidět ji zase zazářit,“ vzkázala zarmoucené Kvitové Venus. „Jsem ráda, že to ve mně pořád je a můžu hrát proti top soupeřkám. To je to nejlepší zjištění, co si odsud odvezu,“ líčila tehdy. Po těsné prohře s Venus Williamsovou Kvitová ani příliš nesmutnila • Foto Profimedia.cz

NEJKAMARÁDŠTĚJŠÍ ZÁPAS Australian Open 2019 - Ashleigh Bartyová 6:1, 6:4 Tenhle zápas měl předehru o deset dní dřív. „Tak ahoj a hodně štěstí v turnaji,“ loučily se možná Petra Kvitová s Ashleigh Bartyovou, když je privátní letadlo dopravilo ze Sydney do Melbourne. Měly za sebou vzájemné vysilující finále turnaje WTA a před sebou úvodní grandslam roku. Stejně jako v Sydney, také v Melbourne vládla nad o generaci mladší protivnicí Kvitová. Australanka se však příliš nermoutila. „Ona je úžasný člověk. Všichni víme, co umí, jak velká šampionka je. Je skvělé, a teď budu mluvit asi za všechny holky v šatně, mít ji zase zpátky na okruhu. Bez ní to nebylo ono,“ pravila Bartyová. Přej a bude ti přáno, chtělo by se říct. Už začátkem června sama Bartyová vyhrála Roland Garros. S Ashleigh Bartyovou má Petra Kvitová dobrý vztah • Foto Profimedia.cz