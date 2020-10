Nadal je ve finále French Open. Výhře předcházelo drama českého deblu

Kateřina Siniaková se raduje z bodu v zápase proti Angelique Kerberové na turnaji v Římě • ČTK / Alfredo Falcone / LaPresse via AP

Španělský tenista Rafael Nadal postoupil potřinácté do finále Roland Garros. Obhájce titulu porazil v semifinále 6:3, 6:3, 7:6 Argentince Diega Schwartzmana a jeden vyhraný zápas ho dělí od dvacátého grandslamového triumfu, jímž by vyrovnal rekordmana Švýcara Rogera Federera. Zato Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková skončily v semifinále čtyřhry. Předloňské vítězky pařížského grandslamu dnes nestačily v boji o finále na obhájkyně titulu a s maďarsko-francouzskou dvojicí Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová prohrály po boji 2:6, 6:4 a 5:7.

Čtyřiatřicetiletý Nadal se o třináctý titul na pařížské antuce utká s vítězem druhého dnešního semifinále mezi světovou jedničkou Novakem Djokovičem ze Srbska a Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Ve finále French Open španělský rekordman turnaje ještě nikdy neprohrál.

Nadal letos na svém nejoblíbenějším grandslamu neztratil zatím ani set. Schwartzman byl nejblíže úspěchu ve třetí sadě, kterou dotáhl do tie-breaku, v něm ho ale španělský favorit deklasoval 7:0 a připsal si 99. pařížskou výhru.

Krejčíková a Siniaková dopadly stejně jako o den dříve Petra Kvitová ve dvouhře a také ony měly množství brejkbolů, ale využily jen čtyři z 15.

„Odehrály jsem tady nejlepší zápas. I když jsme prohrály, tak jsme byly mnohem lepší,“ řekla Krejčíková novinářům a za zlomový označila sporný míč v šesté hře třetí sady uznaný soupeřkám. „Přijde mi to strašně nefér. Je to nakoplo a nám o pár míčků uteklo. Ale jsme mladé, přijde další šance,“ prohlásila Krejčíková.

Český pár se jako už dvakrát v letošním turnaji nadechoval k obratu. Po ztracené první sadě prohrál prvních osm výměn druhého setu a bylo to 0:2. Vývoj druhé sady ale Češky otočily a po brejku při podání Mladenovicové na 4:3 už set dopodávaly.

Na úvod rozhodující sady pak nevyužily brejkboly v první hře při podání Babosové ani ve třetí proti servisu Mladenovicové. Nakonec uspěly v páté hře a za stavu 3:2 podávala Krejčíková. Češky měly výhodu a balon z rakety Babosové padl k postranní lajně, čárová rozhodčí ohlásila dobrý míč, což hlavní Alison Hughesová z Británie potvrdila. „Řekla, že byl dobrý, a vůbec s námi nediskutovala. Byl to ale jasný aut, nikde se nedotýkal čáry. Člověk s tím nic nenadělá,“ hlesla Krejčíková.

Češky na výrok nevěřícně koukaly. Ještě chvilku nad místem stály a divily se. Rozhozená Krejčíková pak o servis přišla na 3:3. „Úplně to zkazilo zápas. Vedly jsme, byly na vlně a blbě zahlášený míč to celý otočí. Nemám moc slov, jedině hnusné výrazy, což asi není v pořádku. Je to smutné,“ láteřila Krejčíková.

I její parťačka řekla, že stopa po míčku byla v autu. „Určitě aut. Neviděla jsem dotyk lajny. Dle mého názoru byl taky jasně v autu,“ byla si jistá Siniaková.

Za stavu 4:5 odvrátily Češky první mečbol, pak neproměnily brejkbol za stavu 5:5 při podání Mladenovicové a o zápas vzápětí přišly. Při podání Siniakové odvrátily další čtyři mečboly, ale při celkově šestém už nestačily na volej Mladenovicové.

Krejčíková a Siniaková hrály semifinále čtyřhry grandslamu poprvé od roku 2018, kdy společně triumfovaly na Roland Garros a na trávě ve Wimbledonu.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 38 milionů eur):

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Krejčíková, Siniaková (4-ČR) 6:2, 4:6, 7:5.

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Nadal (2-Šp.) - Schwartzman (12-Arg.) 6:3, 6:3, 7:6 (7:0).

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Guarachiová, Krawczyková (14-Chile/USA) - Melicharová, Šwiateková (USA/Pol.) 7:6 (7:5), 1:6, 6:4.

Junioři:

Čtyřhra - semifinále:

Oliveira, Rodrigues (8-Braz.) - Krumich, Svrčina (ČR) 6:2, 6:4.