Organizátoři posouvají French Open o týden, kvůli vyšší návštěvnosti

Tomáš Macháč na loňském French Open prošel až do hlavního pavouka • Profimedia.cz

Pořádající Francouzská tenisová federace (FFT) sáhla k očekávané změně termínu poté, co francouzská vláda vyhlásila v sobotu kvůli koronavirové pandemii celostátní uzávěru, jež by měla trvat měsíc. „Chceme zvýšit šanci, že se turnaj bude hrát před co nejvyšší návštěvou, přičemž zároveň bude zajištěno zdraví a bezpečí,“ uvedla FFT.

Loni bylo French Open odloženo dokonce o čtyři měsíce na září a do areálu Rolanda Garrose smělo 1000 fanoušků denně.

Posunutí pařížského grandslamu si nejspíš vynutí úpravu kalendáře ATP a WTA Tour. Od 7. června, tedy nově v druhém týdnu Roland Garros, se mají hrát turnaje na trávě v Hertogenboschi, Stuttgartu a Nottinghamu.