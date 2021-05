Setkání mistrů v Paříži. Získá Nadal rekordní titul? Mládí sílí

Po pouhých sedmi měsících dorazil Rafael Nadal opět do svého antukového panství u Seiny. Pár dnů před pětatřicátými narozeninami rozjede kampaň, po jejímž konci může odcházet se čtrnáctým pařížským a celkově jednadvacátým grandslamem. Od dějinného rekordu by tak odstřihl Rogera Federera (20 titulů) a významně zkomplikoval Novaku Djokoviči (18) misi stát se nejlepším z nejlepších. Tihle tři se sejdou na turnaji velké čtyřky poprvé po roce a půl, na Roland Garros možná naposledy. Začíná se již v neděli!

Po sociálních sítích kolují obrázky prošedivělého Rafaela Nadala s obličejem řezaným hlubokými vráskami. Píše se rok 2050 a Španěl zase zasedá před Pohárem mušketýrů, který právě získal. Tak vidí karikaturisté pokračování dominance Mallorčana na antukových kurtech u Bouloňského lesíka. Je jako perpetum mobile, kterému nikdy nedojde energie.

Realita je však mnohem komplikovanější. Nůžky se zavírají. Mladší generace sílí, Nadal s Novakem Djokovičem nemládnou. Poslední titáni zbylí z někdejší velké čtyřky však pořád stojí na vrcholu jako připomínka, jak těžké je stále v mužském tenise něco velkého vyhrát.

Roland Garros 2021 Datum a místo konání: 30. května - 13. června, Paříž Centrkurt: stadion Philippa Chatriera (kapacita 15 225 míst) Povrch: antuka Celková dotace: 34,367 milionů eur (840 milionů korun) Odměna pro vítěze dvouhry: 1,4 milionu eur (35 milionů korun) Obhájci titulů - muži: Rafael Nadal (Španělsko). Ženy: Iga Šwiateková (Polsko).

Tak jako při generálce na Roland Garros v nádherném mramorovém areálu římského Fora Italica. Nadal tam úpěl pod švihy kanadského talentu Denise Shapovalova, odvracel dva mečboly. Djokovič měl několikrát prohraný zápas se sošnou řeckou hvězdou Stefanosem Tsitsipasem, bodově nejúspěšnějším tenistou sezony. A přesto se dva staří mistři zase potkali ve finále. Ač nejsou kdovíjací kamarádi, před ním se v šatně společně zasmáli, jak staří psi pořád válí. „Trochu jsme to prohodili. My jsme teď ta nastupující generace,“ švihl štiplavou poznámkou na konkurenci Djokovič s jasným odkazem. ATP se již léta snaží vytvářet hvězdy pro příští éru – NextGen, říká jim. Tolikrát ohlašované střídání stráží však stále nepřichází.

Proč? Kvalitou samotného tenisu mají ti dva už několik sobě rovných. Tsitsipas, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Andrej Rubljov i na antuce poloviční Daniil Medveděv. Psychická odolnost a schopnost hrát big pointy, tedy nejdůležitější body, v bezprecedentní kvalitě ale pořád hloubí kaňon mezi superdvojkou a konkurencí.

„Aby Nadal udělal nevynucenou chybu na mečbol je dost složité, u Djokoviče to vůbec nepřichází do úvahy. Takže rozdíl se zmenšuje, jen ještě ty koncovky musí mladí dotahovat. Dorazit ty dva je to nejtěžší,“ komentoval expert Jan Kukal dění, které přinesl Řím. A nejpravděpodobnější je, že podle podobného scénáře se pojede i v Paříži. Antukové galeje na tři vítězné sety dávají větší prostor pro chybu a jdou na ruku veteránům s neslábnoucí železnou kondicí. „Až někdo z mladých vyhraje grandslam, můžeme mluvit o střídání stráží. Do té doby ne,“ míní Kukal. Loňské US Open, kam Nadal ani neodcestoval a Djokovič se nechal z turnaje vyloučit po nástřelu čárové sudí tenisákem, jaksi počítat nelze.

Na úsvitu Roland Garros se tak opět rýsuje především hvězdná válka Nadal – Djokovič, už 58. vydání téhle rivality. Poťouchlým řízením losu a také nesmyslným nasazováním do turnaje, kdy třináctinásobný šampion Nadal je až turnajovou trojkou a nasazenou dvojkou je Medveděv, jenž v Paříži ještě nevyhrál zápas, tohle nebude repríza loňského finále. Už o zápas dřív na sebe ti dva mohou narazit, což není radostná novina.

I tak jde z historického hlediska o jeden z nejdůležitějších grandslamů vůbec. Pokud Mallorčan ubrání své antukové panství, posune svůj účet na metu, kam žádný tenista ještě nikdy nevstoupil. Jednadvacátým titulem by poprvé v kariéře předehnal dvacetinásobného šampiona Rogera Federera a především by prohloubil mezeru mezi ním a Djokovičem. 21:18, takové by bylo skóre mezi největšími kandidáty na vítězství v historických dostizích, jimiž tato úžasná éra žije.

Zatímco Nadal k nim přistupuje rezervovaně a prohlašuje, že nikdy sousedovi nezáviděl větší dům či televizi, tudíž není důvod se jimi extra stresovat, Srb má grandslamový rekord jako životní misi, jíž hodlá dát poslední razítko na svou už tak neoddiskutovatelnou velikost. V popularitě se Nadalovi s Federerem rovnat nemůže, čísla však nikdo nezpochybní. Už když na jaře překonal Federera v počtu týdnů na prvním místě žebříčku, ohlásil, že se jeho priority mění. „Tenhle rekord je pro mě úlevou, splnil jsem si jeden z hlavních cílů, a teď se mohu ještě víc upnout na ten druhý. Soustředím se ještě víc na grandslamy, přizpůsobím tomu i svůj program, protože když chcete být jedničkou, musíte hrát skoro všechno. Tahle starost mi už odpadla,“ hlásal tehdy Djokovič, jemuž by pařížský triumf nabídl skvělou šanci pro kalendářní Grand Slam a také by se stal jediným hráčem profesionální éry, který by každý grandslam ovládl alespoň dvakrát.

V dosud nepoznané roli dorazil na Roland Garros Roger Federer. Nostalgický favorit snad všech, kdo mají rádi tenis, nebyl snad ještě nikdy v kariéře na grandslamu za takového outsidera jako teď. Za poslední rok a půl sehrál tři zápasy, vyhrál jediný. Minulý týden doma v Ženevě ztroskotal hned v úvodním zápase na Pablu Andujarovi. „Kdo si myslí, že bych mohl Paříž vyhrát, je snílek. Vím, že to nedokážu, vždyť jsem hrál tak málo a dobře poznám, jakou mám formu,“ upozornil, že čtvrt roku před čtyřicátinami nežije mimo realitu. Do Paříže vyrazil, jelikož chce budovat zápasovou praxi pro Wimbledon a snad svou poslední velkou zteč. Je připravený, že schytá rány. A možná se také přijel rozloučit. Kdo ví, co bude za rok?

Tři titáni stojí na rozcestí. Roland Garros 2021 hodně napoví, jaký tenisový dějepis se budou učit další generace.