Zase nový trenér, ale starý pařížský výsledek. Vondroušové se vrací vzpomínky

Začala jste dobře a vedla v první sadě hned 3:0, ale pak přišly komplikace. Znejistěla jste?

„Ona se prvních pár gamů docela vykazila. Bylo potřeba měnit rytmus, protože když to má na ruce, tak hraje neskutečně a pozabíjela to, když jsem hrála krátce. Musela jsem hrát délku, aby neměla prostor mě tlačit. Lámalo se to v půlce druhého setu, to jsem si říkala, že jsem mohla díky délce využívat i kaťasy a měnit rytmus, to bylo důležité.“

Loni jste v prvním kole dostala výprask od pozdější vítězky Igy Šwiatekové. Nestrašil vás?

„Kdepak. Loni to byl těžký zápas, hrála ohromně. Sice mi teď dva turnaje na antuce nevyšly, ale hodně jsem trénovala, celkově si nemyslím, že mám špatnou sezonu. Jsem pozitivní.“

Nedávno jste opět změnila trenéra a místo Libora Salaby angažovala Jana Mertla. Proč přišla změna?

„Přišlo mi, že tamto se neubíralo dobrým směrem. Potřebovala jsem někoho, kdo mě bude tlačit do tréninku a v trénincích mě povede. Ne že bych nechtěla trénovat, spíš mi vyhovuje, když v nich mám nějaké vedení. Začali jsme spolu před Madridem. Mertlos taky hodně komunikuje s panem Hřebcem (rádcem Vondroušové), jsme ze Štvanice všichni, takže to je super.“

Na čem nejvíc pracujete?

„Hlavně na délku úderů, což je hlavní. A trénujeme fakt hodně, na dlouhý bekhend se taky zaměřujeme. Všechno vede dobrým směrem, jsem z toho nadšená.“

Jak jste na tom zdravotně?

„Teďka jsem v pohodě, docela dlouho už mě nic nebolí, třísla jen občas trošku. Jsem ráda, že mi zdraví dovolí hrát a trénovat normálně. Měla jsem pár nepovedených turnajů, ale nehroutili jsme se a trénovali jsme dál a jeli všechno stejně.“

Když se vrátíte do Paříže, naskakují vám vzpomínky na finálový rok 2019?

„Vzpomínky odsud budu mít vždycky hezký. Na palačinky jsem ještě nezašla, protože je v areálu zatím nedělali. Až bude možnost, tak si dám. Celkově mi je tady ten areál sympatický, kdykoli vlezu i na tréninkové kurty, tak se cítím dobře. V tréninku mi to šlo, zápas nakonec taky dobře dopadl. Všechno fajn.“

Ve druhém kole čeká domácí Harmony Tanová. Co o ní víte?

„Porazila Cornetovou, takže tak špatně hrát nebude. Když dostala volnou kartu, tak si ji musela zasloužit. Nebudu ji určitě podceňovat.“