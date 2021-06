Federer nepůjde hlavou proti zdi, Paříž odpískal. Wimbledon má přednost

Tenista Roger Federer herce Roberta De Nira do Švýcarska nenalákal, ač se snažil, co mohl. • Instagram

Třiačtyřicet minut po půlnoci konečně starý mistr Roger Federer dokončil své další dílo. Ač šlo teprve o 3. kolo French Open, bylo neméně mistrovské. Dva měsíce před čtyřicátými narozeninami a po dvou operacích kolena žasnul i on sám. Němce Dominika Koepfera přetlačil při night session na Chatrierově stadionu 7:6, 6:7, 7:6, 7:5. Na kurtu bez diváků, kde byla atmosféra jako v kostele, dřel 3 hodiny a 35 minut, což ho znervóznělo. Na druhý den vyslal do světa vzkaz: Odstupuji z turnaje!

French Open je teprve třetím turnajem devětatřicetiletého šampiona po návratu. „Tři a půl hodiny v kuse jsem nebyl na kurtu ani při tréninku. Tohle není vůbec normální,“ strachoval se Federer po sobotním nočním zápase, jak na extrémní zápřah zareaguje jeho tělo.

Zvlášť ve chvíli, když si v Paříži nedává velké šance a bere ji jako součást přípravy pro větší věci – zteč wimbledonského titulu. „Vůbec jsem nečekal, že tu vyhraji tři zápasy. Je to fajn překvapení, ale radši bych byl v kůži Rafy či Novaka. Ti vědí, že když budou hrát dobře, vyhrají tady. Já tenhle pocit nemám, pro mě je tenhle turnaj postupným krokem k něčemu skutečně důležitému. Otázkou je: proč bych měl riskovat, když nemusím. Musím si uvědomit, proč jsem tady, a jaké jsou mé cíle do sezony. Vyhrát Frech Open to není,“ uznal Švýcar na tiskové konferenci, která proběhla v půl druhé ráno.

V neděli odpoledne již konal – pořadatelům sdělil, že do pondělního osmifinále proti Italovi Matteu Berrettinimu, světové devítce, nenastoupí. „Po konzultaci s mým týmem jsem se rozhodl, že se odhlásím z Roland Garros. Po dvou operacích kolena a víc než roční rehabilitaci je důležité, abych naslouchal tělu a nepřepínal se. Jsem nadšený, že jsem tu vyhrál tři zápasy, není lepší pocit než být zpět na kurtu.“

Federerovi už 14. června začne travnatý turnaj v Halle, kam je přihlášený. Budovat formu a kondici pro Wimbledon (začíná 28. června), to je jeho mise. Ne se zničit na pařížské antuce, kde jde stejně hlavou proti zdi. Vždyť i kdyby zdolal Berrettiniho, nečekal by ho nikdo menší než Novak Djokovič. A couvat před takovým velkým zápasem už by bylo na pováženou.

Tak dlouhý zápas jako s Koepferem podstoupil Federer naposledy ve 3. kole Australian Open 2020, kde dřel s domácím Johnem Millamanem čtyři hodiny. A právě to byl začátek jeho velkých problémů s kolenem, které ho poslaly na dvě operace a na čtrnáct měsíců ho odstavily od zápasů.

Trpělivost a opatrnost, ty jsou teď mantrou Švýcara. Tři výhry za sebou na tři vítězné sety na antuce jsou skvělým bonusem, ale ničím víc.