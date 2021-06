Vondroušovou srazila „nová Šarapovová": Na antuce jedna z NEJ

Markéta Vondroušová v boji o postup do čtvrtfinále French Open • Reuters

Paula Badosaová - tohle jméno si zapamatujme. Španělka bouří na oranžové antuce a ve třiadvaceti letech dostává předpovědím, které ji provázejí od juniorských let. Je to nová Maria Šarapovová, říká se již dlouho. Jsou si nápadně podobné vzhledem i stylem hry. A nyní se rodačka z New Yorku blíží svému idolu i výsledkově. Markétu Vondroušovou srazila v osmifinále French Open 6:4, 3:6, 6:2 a výská z prvního grandslamového čtvrtfinále kariéry.