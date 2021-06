Pokorná trémistka Krejčíková zažívá průlomovou sezonu. Kam až ji vynese?

Kdo o sobě nepochybuje, je tak arogantní, říkává Rafael Nadal. Pokorná Brňačka Barbora Krejčíková takový případ není. „Asi nikdy nebudu mít sebevědomí jako některé hráčky,“ opakuje často pětadvacetiletá slečna.

Na kurtu nehne brvou. Zápasy vede jistě, při děkovných proslovech byste na ní nepoznali trému. To z ní dělá jen dobrou herečku, protože pod povrchem se odehrává zcela něco jiného.

„Trému mám už od školy. Pamatuji se, jak jsem nebývala schopná odpovědět profesorce, když se mě ptala. I na kurtu při proslovech se necítím. Bojím se, že řeknu nějakou hloupost. Říkám si ale, že se lidi maximálně pobaví, nic horšího se stát nemůže. Když v sobě tyhle obavy překonám, posílí mě to,“ líčí Krejčíková.

V pondělí dopoledne na ni však sedla úzkost, jaká před zápasem ještě nikdy. Ačkoliv dokola opakuje, jak si zápasy užívá a těší se ze žhavé formy, která jí vynesla už devět vítězství v řadě, najednou byla jak ochromená.

Na kurt Suzanne Lenglennové měla vyrukovat proti Sloane Stephensové - šampionce US Open, která již v Paříži vymazala dvě slavnější české tenistky Karolíny Plíškovou a Muchovou. Ve stresu volala psycholožce, konejšil ji trenér Aleš Kartus.

„S psycholožkou jsme přišly na to, že jsem měla strach z toho, že jí nebudu stačit. Možná to bylo způsobené tím, že Kája (Plíšková) a druhá Kája (Muchová), naše strašně dobré hráčky, na ni nenašly recept. A teď s ní mám hrát já, která nemám tolik zkušeností. Říkala jsem si: Hlavně ať nepřijde debakl. Byla jsem z toho docela špatná,“ popisovala Krejčíková, jak se v šatně zhroutila. „Půl hodiny před zápasem jsem seděla, byla zamčená, aby mě nikdo neviděl, a tekly mi slzy. Nechtěla jsem jít na kurt.“

Běž tam, musíš tuhle obavu překonat! Když to dokážeš, tak bez ohledu na výsledek to bude vítězství, slyšela dobrou radu. „Největší soupeřkou jsem byla sama sobě,“ uznala Krejčíková, jež se vzchopila a zbytek je historií. Nebýt její upřímnosti, nikdo by nepoznal, jaké drama utkání předcházelo. Vždyť po oranžové drti pochodovala s hlavou zpříma. Hrála kurážně, spíš americké soupeřce muselo být do breku, jak si nevěděla rady s tenisem vycházející české hvězdy.

Po 67 minutách byl postup na světě – 6:2, 6:0. A s ním další přelomový úspěch dosud elitní světové deblistky, pětinásobné grandslamové šampionky, jež v pětadvaceti letech rozkvétá ve špičkovou singlistku.

Americké sebevědomí vs. česká pokora

Před osmi měsíci tenhle příběh právě v Paříži začal. Krejčíkové v tu dobu patřilo 114. místo žebříčku a platila za věčnou čekatelku na průlom do top 100. Na antukových kurtech Roland Garros udělala ale tehdy životní osmifinále. Konečně prolomila léta zapovězenou metu. A už se neohlížela zpět.

Letos v březnu šokovala postupem do finále obřího podniku v Dubaji, bezprostředně před Paříží oslavila ve Štrasburku první titul z WTA Tour. Dnes je z ní 33. tenistka planety a bude ještě stoupat. V bodovém hodnocení sezony je coby nejúspěšnější Češka devátá těsně pod hranicí Turnaje mistryň.

Ten nejdůležitější turnaj hraje ale právě nyní. A ve střede čtvrtfinále čeká neméně žhavá protivnice. Sedmnáctiletá Američanka Coco Gauffová má pověst příští Sereny Williamsové a pomalu ji naplňuje.

I ona drží společně s titulem z Parmy šňůru devíti vítězných zápasů, i ona půjde do prvního grandslamového čtvrtfinále života. „Má skvělou antukovou sezonu, je to velmi chytrá hráčka. Ale já se soustředím především na sebe, a ne na její tenis,“ vzkázala Gauffová.

Bude to druhý díl příběhu americké sebevědomí versus česká pokora. Co bude platit víc?