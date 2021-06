Soupeřka Krejčíkové: řecká ranařka z posilovny, Plíškové nepřiznala bod

Maria Sakkariová nemohl svému prvnímu postupu do semifinále grandslamu uvěřit • Reuters

Vyřadila hlavní favoritku na titul French Open, vylepšila si své grandslamové maximum a o finále si to rozdá s českou soupeřkou. Řecká silačka Maria Sakkariová zažívá nejlepší chvíle kariéry. V grandslamové Paříži nikdy nepřešla 3. kolo. Ostatně, dál než v osmifinále nebyla dosud na žádném podniku velké čtyřky.

„Byla to zatím dlouhá cesta, kterou jsme museli s mým týmem ujít. A ještě nekončíme,“ prohlásila řecká tenistka po velkém vítězství nad obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou. „Teď jsme na naší cestě udělali obrovský krok.“ Na startu sezony se jí na tvrdých površích dařilo. I díky semifinále v Abú Zabí a Miami je pětadvacetiletá Sakkariová na svém žebříčkovém maximu (18.).

Jenže tenistka, která se v 18 letech přestěhovala za tréninkem do Barcelony, chce mnohem víc. Vyrostla v hráčku, která by se uplatnila možná i v jiné sportovní disciplíně. Široká ramena, namakané ruce… Ano, už od pohledu nikoho nepřekvapí, že to Sakkariové jde v posilovně.

Zvládá dřepy se 140kilogramovou činkou na zádech! Významně na sebe upozornila už před třemi lety prvním postupem do finále turnaje WTA. A fanouškům se jistě vybaví i další moment ze sezony 2018. Chybně zahlášený aut v římské bitvě s Karolínou Plíškovou. Po smeči Češky do kurtu Sakkariová trapně dělala mrtvého brouka. Bod soupeřce tehdy nepřiznala. Česká favoritka pak zlostí poničila empire.

Rozjetá Řekyně však následně v Paříži výsledkově neprorazila. A grandslamový průlom nepřišel ani v dalších dvou letech. Až nyní na oranžové drti v městě nad Seinou rozjela skvělou jízdu. Ve čtvrtfinále byla jasnou outsiderkou. Hlasy řeckých fandů, namlsaných jízdou krajana Stefanose Tsitsipase, z tribun ji hnaly za překvapením. Neúnavná hráčka ukončila úchvatnou sérii Šwiatekové na Roland Garros. Loňská šampionka z Polska po 22 vyhraných setech v řadě narazila.

Dojatá Řekyně po vítězství dvakrát 6:4 jen těžko hledala slova: „Na jednom z nejlepších stadionů světa jsem si to opravdu užila.“ Již překonala výsledek své matky, bývalé profesionální hráčky, která v Paříži došla nejdál do třetího kola.

Vyhlíží bitvu proti Barboře Krejčíkové, se kterou dosud prohrála oba vzájemné duely. Ten poslední z letošní Dubaje má ještě v paměti. „Byly tam jiné podmínky, rychlé kurty i míče a já dělala hodně chyb. Ona hrála velmi dobře,“ uvedla Řekyně. V Paříži věří svému týmu a kouči Tomu Hillovi: „Že mi zase vymyslí dobrou taktiku. Doteď se mi dařilo jejich plány výborně plnit. Ale vím, že to bude těžký zápas.“