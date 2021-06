Nejšílenější otcové tenistek: kruté bití botou i milionový "rozvod"

Mirjana Lučičová – Marinko Lučič

Mirjana je možná největší obětí rodičovské šikany v tenise. Otec Marinko, vlivný byznysmen z Makarské, ji poprvé uhodil, když jí bylo pět a půl. Dovolila si totiž prohrát s dívkou o pět let starší. „Dal mi ránu do nosu, zakrvácela jsem celý dům. A od té chvíle to tak chodilo pořád,“ svěřila se kdysi. Otec ji obvykle bil těžkou botou. Do hlavy, krku a zad, aby rány nebyly vidět. Po hádce, kdy otec její matce vyhrožoval smrtí, utekli i se čtyřmi sourozenci z domu. Devatenáct dní se před otcem skrývali v rodné zemi, než vyjednali azyl v USA.