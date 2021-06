Poprava sudího kvůli Krejčíkové? Nefér, i když Francouz (asi) chyboval

Představte si ten skandál, kdyby česká hrdinka nakonec nepostoupila. Pro celý tenis, pro Roland Garros. I když to zvládla, snesla se na hlavu francouzského sudího bouře. Za to, že označil stopu po forhendu Řekyně ze šestnáctého gamu třetí sady jako dobrou, ačkoliv rozhodčí na čáře křičel aut. Nešlo o nic menšího než mečbol české tenistky, která už zvedala ruce nad hlavu. Hawk eye zobrazilo v televizi, že míček skončil 19 milimetrů za základní čarou. Ne o vlas, ale 19 milimetrů! Jak je možné, že k takové chybě může dojít? Lidstvo létá na Mars a není schopné přesně zaměřit dopad tenisáku?

Jenže situace není tak černobílá. Bacchi prostě neshledal mezi stopou na antuce a základní čarou mezeru, tudíž se výměna opakovala. „Antuka je specifická v tom, že se na ní stopy zobrazují různě. Kolikrát jsem zažila, že Hawk eye něco ukázalo a stopa třeba vypadala úplně jinak. Ani Hawk eye není úplně stoprocentní. A když tam rozhodčí pak přijde a stopa nějak vypadá… Ale je fakt, že rozhodnout to takhle bylo strašně přísné,“ soudí pařížská finalistka z roku 2015 Lucie Šafářová.

Mezinárodní tenisový rozhodčí Jan Smíšek, jenž pracuje i na grandslamech, připomíná, že antuka se zametá pouze mezi sety. A ten třetí se hrál v zápase Krejčíková – Sakkariová hodinu a půl. „Speciálně kolem základní čáry musela být antuka strašně rozšlapaná. Strašně! Od tisíců dopadů míčků a šlápot hráček. Hrozné oraniště. Na jeho obranu musím říct, že muselo být strašně těžké za prvé stopu jen najít, a za druhé ji přesněji určit,“ hájí kolegu Bacchiho.

Takových momentů, jaké rozhodoval on, bylo na letošním French Open spousta. Jenže tentokrát to nebylo za stavu 2:1 v první sadě, kdy nad takovým výrokem každý mávne rukou, ale na mečbol semifinále po třech hodinách hry. „Měl hroznou smůlu. A zároveň štěstí, že Bára nakonec vyhrála. Tohle by byl strašný skandál,“ uznává Smíšek a srovnává situaci s finále US Open, kdy portugalský sudí Carlos Ramos udělil Sereně Williamsové napomenutí za koučování, čímž odstartoval obří aféru.

Této pařížské by však šlo předejít, kdyby French Open jako poslední z grandslamů nesetrvávalo v opozici a také ono využívalo nové technologie. Ty už na antuku vstupují, systém Foxteen využívající 40 vysokorychlostních kamer k záznamu dopadu tenisáku, už se letos využíval v Madridu a hráči byli spokojení. Naopak Hawk eye není pro antuku stále schválené, protože opakované testy zpochybňují jeho přesnost.

Je dost možné, že záznam stopy označený jestřábím okem při forhendu Sakkariové, nebyl také přesný. Zároveň se dá pochybovat o tom, že by byl nepřesný až o dva centimetry.

Sudí si přesto stěžují, že jsou popravováni na základě výroku technologie, která není dost přesná na to, aby mohla být oficiálně využívaná. Jen kvůli tomu, že si Hawk eye platí televizní společnosti a záběry pak pustí divákům. „Otázkou je, co sport chce. Pokud chce vzbuzovat kontroverze, aby se o něm mluvilo, což je asi účel, tak proč to neukázat? Ale že to je nefér vůči rozhodčím, to je stoprocentní pravda. Vždyť je to technologie, která nemá na to, aby se používala oficiálně na kurtu. Pak se promítne v televizi a na základě toho obrázku si všichni udělají názor, že je ten rozhodčí špatný. To je nefér,“ tvrdí Smíšek, podle kterého je jen otázkou času, než video přejde i na antuku.

S jeho vývojem se však musí ještě ale hodně pracovat. „Video by se muselo kalibrovat před každým setem, ne jako standardně na betonu, kde se to udělá ráno a celý den vydrží. Antuka je živý povrch. Vystouplé lajny, zaražené lajny, žlábky kolem lajn. Nedělám si iluze, že video i na antuku nepřijde, ale bude to ještě chvíli trvat,“ soudí Smíšek. I počasí hraje roli. Za tepla či větru antuky na kurtu ubývá, ve vlhkém počasí se naopak na některých místech hromadí.

Nejde o nic snadného, případ nadvakrát vyhraného semifinále Barbory Krejčíkové možná ale celý proces urychlí.