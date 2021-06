Krejčíková: Měla jsem toho plné zuby. Promáchla parťačka naschvál?

„Cítím se dobře, byla jsem ráda, že mi Katka hodně pomáhala. Říkala jsem jí, že mi musí pomáhat, že toho mám plný zuby, že je toho hodně. Ona, že s tím počítá a pak přišla ta smeč a Katka promáchla a já musela běžet. Nevím, jestli to udělala naschvál, nebo co?“ vtipkovala Krejčíková o kiksu parťačky. „Já ti to tak kazila, promiň,“ smála se Siniaková.

K dobré náladě byl důvod, debl zabral jen 71 minut. Jen tak dlouho se Krejčíková zdržela na kurtu a ví, že po sobotě se vrátí na Chatrierův stadion i v neděli v 11.30, kdy budou soupeřkami českého páru Bethanie Matteková Sandsová a Iga Šwiateková.

„Cítím se fyzicky dobře, i když jsou tam bolístky. A asi by bylo divné, kdyby nebyly. Ale o víkendu tomu dám 150 procent a nějak to dopadne,“ pravila Krejčíková.

Naposledy před jednadvaceti lety se stalo, aby mělo French Open dvojnásobnou vítězku dvouhry i čtyřhry. A navíc domácí – Mary Pierceovou. „Nesmí to se mnou dělat nic, protože jakmile si to začnu připouštět, tak se nic nestane a dařit se mi nebude. Musím to pořád brát jako každý jiný zápas na normálním turnaji a ať to dopadne jakkoli, tak je to pro mě vítězství. Vždycky jsem snila, že někde takhle daleko budu, vždycky jsem si to moc přála, ale bude strašně těžké získat double. Nebudu to teď řešit, začnu nejprve svým finále, budu se snažit předvést co nejlepší maximum a ať to dopadne jakkoli, tak další den půjdu na další finále a zase předvedu to maximum. Ať to dopadne dvakrát vítězně, dvakrát porážka nebo jedna jedna, tak budu ráda za všechno,“ kázala si Krejčíková, deblistka otřískaná finálovými zápasy, která věří, že ji v singlu nic nepřekvapí.

„Doufám, že to bude stejné a žádné nové věci nebudou. Akorát tam budu sama na půlce a nebudu tam mít svou parťáčku, což mě mrzí. Teď si potřebuji co nejvíc odpočinout, vyspat se, postarat se o tělo, abych byla zítra co nejlíp připravená.“