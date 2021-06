Český tenisový supertalent Nosková: Snažím se jít ve stopách Sereny

Byl to první triumf pro českou tenistku ve dvouhře juniorek na grandslamovém French Open od roku 1978. Do očí šestnáctileté šampionky Lindy Noskové se po proměněném finálovém mečbolu začaly drát slzy. „Nemám slov. Úžasné. Je to opravdu nepopsatelný pocit,“ vypráví velký talent, který touží jít ve stopách svého idolu Sereny Willamsové.

Další fantastický úspěch českého tenisu! Linda Nosková dotáhla tažení antukovým Roland Garros ke šťastnému konci. Velké vítězství i trochu oplakala. „To se mi často nestává, ale je to první vyhraný grandslam. Bylo to pro mě velmi emocionální.“

Nosková se stala teprve čtvrtou českou šampionkou ve dvouhře juniorek. Navázala na triumfy Hany Mandlíkové před 43 lety. Před ní zvítězily Regina Maršíková v roce 1975 a Renáta Tomanová o tři roky dříve. Ve finále porazila Rusku Eriku Andrejevovou ve dvou setech 7:6 (3) a 6:3. „Jsem na sebe hrdá, jak jsem prošla celým turnajem. Každý zápas od začátku do konce byl náročný,“ hlásí rodačka z Bystřičky na Vsetínsku.

Vyrůstala tedy v prostředí, odkud pochází dlouholetá bývalá česká jednička Tomáš Berdych. S tenisem začínala v sedmi letech, na kurtech se ale motala díky rodičům už odmala. Před třemi lety se přesunula z malého klubu Na Dolině v Trojanovicích k řece Bečvě do Přerova. Od loňského roku navíc trénuje s koučem Tomášem Krupou. „V Přerově i bydlím, prostředí mi vyhovuje. Pan Krupa se mnou hraje každý den. Mám tam skvělé spoluhráče a dobré zázemí,“ libuje si Nosková.

Ke spolupráci s trenérem, jenž vedl kromě Berdycha i Radka Štěpánka nebo Karolínu Plíškovou, došlo tak trochu náhodou. „Přes dvacet let jsem byl někde pryč, proto jsem chtěl zůstávat víc doma se svými dvěma kluky a ženou. Cestování bylo loni kvůli covidu navíc složité. Že je tady v Přerově Linda, to je bonus. Cesty nás nějak svedly dohromady,“ líčil Krupa před třemi měsíci pro Televizi Přerov.

Od té doby jeho svěřenka ovládla dva patnáctitisícové turnaje žen v Bratislavě v řadě. A především předvedla úžasnou jízdu juniorskou Paříží. „Je to skvělý pocit být mezi těmi nejlepšími. Doufám, že příští rok, pokud dostanu kartu do hlavní soutěže mezi dospělé, uhraji co nejvíc, abych byla už opravdu v té nejvyšší kategorii,“ vyhlíží přechod do dospělého tenisu. „Formu chci prodávat na dalších turnajích.“

Při dotazu na tenisový idol měla jasno: je jím Serena Wiliamsová. „Snažím se jít v jejích stopách,“ odtajňuje Nosková neskromný cíl. Z českých tenistek jmenovala Petru Kvitovou a Barboru Strýcovou. „Petra je národní hrdinka. A vždycky bude. Bára byla velkou bojovnicí a taky jednou z nejlepších českých tenistek.“

Tenis je pro Noskovou číslem jedna. „A vždy určitě bude. Školu dělám přes internet, ale moc mě to nebaví. Asi jako většina hráčů na to nemám moc čas. Soustředím se hlavně na tenis.“

„Mým koníčkem je jakýkoliv druh sportu. Kromě fotbalu,“ zasmála se na závěr vyprávění čerstvá šampionka z Paříže Linda Nosková.