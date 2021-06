Pozor Novaku! Na Olymp chce řecký bůh, který se málem utopil

I ve finále se proti Djokovičovi postaví chlapík s krásným jednoručným bekhendem. Dvaadvacetiletý Řek Stefanos Tsitsipas, tenista, který v sezoně vyhrál nejvíc zápasů (40) a posbíral nejvíc bodů. A světová jednička může vzpomínat na loňský vzájemný duel ze semifinále Roland Garros, kdy ji dlouhovlasý řecký idol dotlačil až do pátého setu. Či na pár týdnů starý mač z Říma, kde měl Tsitsipas zápas prakticky několikrát vyhraný, aby nakonec odešel poražený 5:7 ve třetí sadě.

„Hraje i hodně u sítě, dokáže zahrát agresivně. Jen v koncovkách ještě trochu váhá. Z následníků Nadala a spol. se mi líbí nejvíc. Je to velmi pracovitý a nebezpečný hráč,“ soudí expert Jan Kukal o Řekovi, jehož nejcennější trofejí je zatím pohár za vítězství na Turnaji mistrů 2019.

Djokoviče lehce připomíná temperamentem i umanutostí, s jakou tlačí kariéru dopředu. Rád fotografuje, s ostatními hráči se moc nepřátelí. Tvrdí o sobě, že je jiný. Na Roland Garros se lepší každým rokem, nyní si vysloužil první grandslamové finále kariéry. A po něm se dojatě rozplakal. „Myslím na své kořeny. Kluk z malého městečka kousek od Atén, který vždycky snil, že si jednou na French Open zahraje, je najednou ve finále,“ slzel.

Pro takové výsledky byl nakonec tenhle borec již od tří let drezírovaný. Otec Apostolos, jeho současný kouč, a matka Julia Salnikovová, někdejší tenisová reprezentantka SSSR a stejně jako později její syn jednička juniorského žebříčku, se potkali na kurtu. Oba pracovali jako trenéři v jednom řeckém dovolenkovém letovisku a tenis koluje v krvi celé rodině. Nehraje ho jen nejstarší Stefanos, ale také tři jeho sourozenci – sestra Elisaveta a bratři Petros a Pavlos.

Nejstarší dítě rodiny jde náramně příkladem. Ač dokáže na kurtu běsnit, vztekle odpálí míček či se trestá za chybu surovým mlácením rukou do hlavy, jeho vedení zápasů je hodně vyspělé. Může za to prý i moment, který prožil před pár lety.

Při jednom z turnajů kategorie Futures doma v Řecku ho odnesly vlny na rozbouřené moře a vyčerpaný mladík se již topil, když ho připlaval zachránit táta. „Proto mu dodnes říkám, aby si užíval každé chvíle,“ vyzdvihuje otec Apostolos.

A místo řecké tragédie je tu óda na tenisového boha Stefanose, který se může stát prvním řeckým šampionem grandslamu. A Djokovič si dobře uvědomuje, jak zdatného protivníka v něm ve finále má. Navíc se musí po čtyřhodinové dřině s Nadalem, kterou vystřídala euforie, rychle srovnat.

„Není to poprvé, co jsem sehrál epické semifinále a pak ho musel za méně jak 48 hodin potvrzovat. Vím, co mám dělat. Pro Tsitsipase je to první finále, ale jsem si jistý, že chce ještě víc. Letos má nejvíc výher, nejvíc bodů. Na kurtu hodně dospěl, antuka je asi jeho nejlepším povrchem. Loni jsme tu svedli pětisetové semifinále. Je mi jasné, že to bude další tvrdý oříšek,“ hlásal Djokovič, jenž půjde po druhém titulu z Roland Garros, který mu může otevřít dveře do historie. Devatenáctý grandslamový titul, jímž by se na jeden přiblížil Nadalovi s Rogerem Federerem, je pouze začátek. Šampion Australian Open by si dal ale také podruhé v kariéře šanci na zkompletování kalendářního Grand Slamu. Ten mužský tenis viděl naposledy v roce 1969 v podání legendárního Australana Roda Lavera.

Taková šance se nepouští. Nebo???