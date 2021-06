Přes 23 hodin na kurtu za 39 milionů. Dám si šampaňské, říká Krejčíková

Osmnáct hodin po singlovém triumfu se Barbora Krejčíková vrátila na centrální dvorec Roland Garros pro druhou trofej. Byl rozlámaná, unavená. „Špatně jsem spala. Po sobotě na mě všechno spadlo, cítila jsem se asi nejhůř za celý turnaj. Teď už to můžu říct, bolí mě noha. Není to nic vážného, jen prostě únava po všech těch zápasech,“ líčila.

Nebylo divu. Za posledních patnáct dnů strávila Krejčíková na kurtech Roland Garros během zápasů 23 hodin a 21 minut. Zapsala tituly v singlu i deblu, čtvrtfinále v mixu. 14 výher, 1 porážka. A ta v mixu ještě k tomu přišla po třech promarněných mečbolech. „A k tomu ještě připočtěte turnaj ve Štrasburku, tam jsem měla těžké třísetové zápasy,“ připomněla svůj premiérový titul na WTA, po kterém jela obratem do Paříže vlakem.

Na konci téhle bláznivě opojné mise čekalo finále čtyřhry, kdy se tenis mění v týmový sport. A parťačka Kateřina Siniaková na kurtu zářila. „Před zápasem jsem na ní viděla, že má trochu obavy. V únoru při finále Australian Open měla blbý den, nepovedlo se nám. A teď mi to nechtěla zkazit. Chlácholila jsem jí, ať se nebojí, že to nějak dopadne. A hrála fakt skvěle!“ chválila Krejčíková.

Soupeřky na druhé straně sítě, Bethanie Matteková Sandsová s Igou Šwiatekovou, neměly velkou šanci. Vždyť hrály teprve třetí společný turnaj, české slečny se znají již léta.

Jejich příběh začal už v roce 2013. Symbolicky právě v Paříži. Tehdy neměly dvě talentované české naděje parťačku pro juniorský debl. Do té doby se jen znaly, zdravily se, ale nic víc. Když Krejčíková navrhla, ať to v Paříži zkusí spolu, o půl roku mladší Siniaková kývla. A byl z toho okamžitý úspěch. Za čtyři měsíce vyhrály juniorskou čtyřhru na Roland Garros, Wimbledonu i US Open. A jsou spolu dodnes. Teď už mají tři grandslamy ze čtyřhry i mezi dospělými, vzhledem k letošní oslnivé formě slibují i velké věci na olympiádě v Tokiu. Jak by ne, kdo viděl, jak sehraný tým zničil v nedělním finále ten americko-polský, měl jasno, jaký je dnes nejlepší pár na světě. „Budeme se snažit hrát jako tým a půjdeme po zlaté medaili,“ slibovala Siniaková.

Do té doby ale musí největší hrdinka okamžiku dobít energii a uvědomit si, jak se s ní zatočil svět. Nejen v singlu, kde se stala teprve čtvrtou českou šampionkou grandslamů v dějinách a první pařížskou po čtyřiceti letech od Hany Mandlíkové 1981. Letošní zápis Krejčíkové do historie bere dech. „Je to zvláštní pocit, vždyť já ani nevím, co všechno se mi povedlo, mezi jaké legendy jsem se dostala. Na nic jsem neměla čas,“ vyprávěla.

Za pět a půl měsíce sezony zkompletovala Krejčíková trojkorunu – je šampionkou smíšené čtyřhry z Australian Open, vítězkou dámské dvouhry a čtyřhry na French Open. Žádná z aktivních hráček během jedné sezony nic takového nedokázala, jen další tři stále sloužící jsou zapsány jako vítězky všech grandslamových soutěží – sestry Williamsovy a Australanka Sam Stosurová.

Naposledy Serena Williamsová zvládla grandslamový double při Wimbledonu 2016. V Paříži se na tenhle kousek čekalo jednadvacet let od mileniálního triumfu domácí Mary Pierceové.

Se Siniakovou vyhrály osmý společný titul, z toho třetí grandslamový. A třetí letošní po antukovém Madridu a australském betonu na Gippsland Trophy. I díky tomu se dnes Krejčíková posune podruhé v životě na světový deblový trůn. Na přelomu sezon 2018 a 2019 na něm společně se Siniakovou strávily dvanáct týdnů.

Tohle zaslouží oslavu. A tak se také na nedělní pařížský večer chystala, jak Krejčíková prozradila: „Moc nepiju, ale dáme si dobrou večeři, skleničku šampaňského. Teď teprve si můžu odpočinout, dokázala jsem všechno, co jsem kdy chtěla. Teď se musím snažit nepřestat zlepšovat…“

GrandSlamové tituly Barbory Krejčíkové

Dvouhra - 1x

French Open 2021

Čtyřhra (vše s K. Siniakovou) - 3x

French Open 2018, 2021

Wimbledon 2018

Smíšená čtyřhra - 3x

Australian Open 2019, 2020, 2021

Čísla tažení Barbory Krejčíkové Paříží

14:1

taková je zápasová bilance české tenistky ve všech soutěžích turnaje

23:21

tolik hodin strávila během patnácti utkání na kurtu

38,8

tolik milionů korun si celkem vydělala

15.

na takové místo světového žebříčku ve dvouhře dnes vystoupala

1.

podruhé v kariéře se dnes také stává světovou jedničkou v deblu

Vítězky dvouhry a čtyřhry na French Open v jednom roce

Barbora Krejčíková 2021

Mary Pierceová (Fr.) 2000

Martina Navrátilová (USA) 1982, 1984

Virginia Ruziciová (Rum.) 1978

Chris Evertová (USA) 1974, 1975

Margaret Courtová (Aus.) 1973

Billie Jean Kingová (USA) 1972