Trenér Kotyza o Muchové: Wimbledon je její turnaj! Tráva je pro ni stvořená

Podivnou sezonu zakončila Karolína Muchová na J&T Banka Ostrava Open ve druhém kole. Pod vedením nového trenéra Davida Kotyzy se blýskla postupem do osmifinále na US Open, pak ji přibrzdilo zranění. Ambice do budoucna spolu mají jasně dané: Zazářit na největších turnajích. Na grandslamech.

„Wimbledon je její turnaj,“ hlásí Kotyza v obsáhlém video rozhovoru pro iSport.cz. „I pro mě má tento turnaj největší kouzlo. Byl jsem mladý kluk, když tam Jan Kodeš vyhrál, ale když jsem tam poprvé přijel s juniory, hned mě to zasáhlo. A to jsem v té době vůbec netušil, že budu trénovat třeba Petru Kvitovou a budu osobně sledovat její úspěchy. I pro mě je Wimbledon srdeční turnaj, ať bych dělal s kýmkoliv. A teď trénuji děvče, pro které je hra na trávě jako stvořená. Budu se muset hodně snažit.“

Trenér Kotyza se brání dotazům ohledně porovnávání elitních českých tenistek. Jak je na tom Muchová ve srovnání s Kvitovou? Nebo Plíškovou? Mohla by časem jít v jejich šlépějích?

„Nerad holky srovnávám, každá je úspěšná jiným způsobem,“ říká úspěšný kouč. „Karolína (Muchová) hraje jiný tenis než Petra (Kvitová), jiná je i osobnost. Nechtěl bych z ní dělat druhou Petru Kvitovou, je svébytná osoba, úplně někdo jiný u já teprve musím poznat, jak na to. Pořád se teprve poznáváme. Někdy to ale nepoznáte nikdy, u holek kolikrát mohu jen odhadovat. Snažím se jí přiblížit a naladit se na stejnou vlnu. Nechci ničit její přirozenost, spíš bych jí chtěl pomoct v handicapech, které má.“

Bez utrpení to nepůjde

I proto říká, že se nedá kopírovat jedna cesta a šablona. Co platí pro jednu tenistku, nemá pro druhou efekt. „Nedá se říct, pojď drilovat jako tamta tenistka, protože Kája je speciální. Chtěl bych pro ni najít speciální cestu.“ Jestli by podle Kotyzy měla mít vzor, tak vzor v přístupu k práci.

„Pokud má v životě proč, tak by měla snést každé jak. Ochutnat i něco, co bolí. Holky nahoře s tím nemají sebemenší problém. Mají jasný motiv a podstupují opravdu tvrdou práci. Ta má různé rozměry a kvality. Chtěl bych najít tu nejlepší pro Karolínu, aby se dostala nahoru.“

Darem i prokletím může být podle trenéra fakt, že Muchová byla odmalička multitalent. Na všechny sporty a pohybové aktivity. „Patří k těm, kterým jde všechno velmi rychle do určité úrovně. Nechci říct, že se na ni dostala hladce, ale dostala se tam bez většího trpění. Takže nutně dojde do bodu, kdy to bez bolesti nepůjde. A bude záležet, nakolik bude ochotná snést nějaká příkoří, na která nebyla zvyklá. Nahoře fouká hodně a tohle bude mým úkolem. Chovat se v určitých situacích zodpovědně a mít rutiny, které ji dostanou ať už z oblak nebo z podzemí na zem.“

Klíčové bude zdraví. I proto Tomáš Petera, manažer Muchové, do týmu angažoval i fyzioterapeuta Michala Novotného. „Aby pomohl s věcmi, které se s Karolínou táhnou delší dobu. Aby ji nelimitovaly,“ upřesňuje kouč. „Pořád není na sto procent, ale je to lepší. Musíme se připravit na to, že nikdy nebude hráčka, která hraje od ledna do prosince a pořád bude zdravá a fit."

Další klíčová věc je psychická pohoda. „Je u ní důležité, aby byla v takovém rozpoložení, že jí bude úplně jedno, kdo proti ní na kurtu stojí. A jen si řekne: ‚Jedu!‘¨To jsou naše úkoly do nadcházející sezony," dodal trenér

KOHO KOTYZA TRÉNOVAL

Petra Kvitová: listopad 2008 - leden 201

Caroline Wozniacká: duben - srpen 2016

Karolína Plíšková: prosinec 2016 - září 2017

Barbora Strýcová: leden 2018 - listopad 2019

Karolína Muchová: od března 2020