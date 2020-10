Byla by skvělá i jako akvabela, říká bratr vycházející hvězdy Muchové

„Nakonec zůstala u tenisu a asi si vybrala dobře,“ říká Filip Mucha. Že teď mohla být mistryní světa mezi akvabelami? „Možná ano, ségra by byla skvělá i jako akvabela, ale asi by se o ní nevědělo tak, jako teď,“ usmívá se bratr.

Se sestrou, mladší o čtyři roky, je Filip Mucha v kontaktu prakticky denně. „Píšeme si a navzájem se podporujeme,“ popisuje. Pochopitelně probírali i ztracenou čtyřhru v úvodním kole ostravského turnaje. Přestože s Viktorií Azarenkovou vedly 6:1 a 4:2, do dalšího kola nepostoupily. „U holek je to trošku složitější, ale Kája si zahrála s Azarenkovou, bývalou světovou jedničkou, to pro ni bylo super,“ utěšoval na dálku bratr. „Měly těžký los, ty holky (Ostapenková, Zvonarevová) umí.“

I zprostředkovaně si všimnul, že sestra nebyla v úplné pohodě. „Sama o tom pak mluvila, říkala, že jí to zatím moc nesedí. Jsem zvědavý, jak dopadne ve dvouhře.“ V ní si na úvod vedla Muchová suverénně. Číňanku Čang Šuaj v prvním kole smetla 6:1 a 6:1. Přestože bratr poukazuje na to, že se Karolíně moc dobře nehraje bez diváků a v tichu.

„Pro všechny je to těžké, ale pro Káju obzvlášť,“ říká Mucha. „Těžko se hledá motivace. Pravda, v tenisu je sice většinou ticho, není to kotel jako na fotbale, ale i tak jí atmosféra a diváci v ochozech chybí. Hodně.“

Hraje klučičí tenis

Podle Filipa Muchy se mohla sestřina kariéra klidně překlopit i k fotbalu. Talent měla, zkušeností z ostrých bitev na plácku za barákem hromady. „Ve fotbálku byla dobrá, má talent na všechny sporty,“ přitakává Mucha. „V ulici nás bylo hodně podobných ročníků, kamarádím se třeba s Martinem Kotůlkem, jehož táta také hrával ligu za Olomouc."

Muchová byla na plácku jediná holka. A rozhodně se neztratila. „Ani jsem se o ni jako starší brácha nemusel moc starat, protože ona byla skoro kluk. Uměla se o sebe postarat sama. I tenis teď hraje takový klučičí, což se jí jenom hodí. Líbí se mi její styl, je to i její velká výhoda.“

Kdy uvěřil, že se může sestra v tenisu vyšvihnout vysoko? Doma prý byli o její síle přesvědčení od začátku, ale zlomen bylo podle bratra US Open 2018. Senzačně porazila Muguruzaovou ze Španělska. „Tohle ji nakoplo, od té doby má našlápnuto,“ říká Filip Mucha. „Byl to zlomový okamžik. Sama si začala věřit, že může hrát s nejlepšími.“

Pokud má čas, rád sestru s rodiči na turnaj doprovodí. „Vycházelo to tak, že když nám ve fotbale začínala letní pauza, startovalo Roland Garros,“ líčí Mucha. „Tam jsme byli loni s mamkou.“ Když se jeho sestra minulý rok senzačně dostala do čtvrtfinále Wimbledonu, byl u toho jenom táta Josef, fotbalový trenér.

„Já měl trochu smůlu, protože jsem byl s Kájou na Wimbledonu o rok dřív, to vypadla v kvalifikaci,“ pokrčil rameny Filip Mucha. „Myslím, že s Bouchardovou ve druhém kole. Trošku mě mrzí, že jsem se nepodíval do All England Clubu jako táta, to byl neuvěřitelný výsledek! A pro tátu zážitek. Tohle už byl opravdu jiný level. Jak říkám, ségra je šikovná.“