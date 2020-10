Tenistka Cetkovská o zraněních i šoku z konce kariéry: Věřila jsem, ale...

“Zážitků za moji kariéru bylo strašně moc, jsem za to doopravdy vděčná! Každá zkušenost měla něco do sebe, každá byla jiná a největší zadostiučinění pro mě bylo, když jsem se vracela po operaci kyčle a porazila jsem v New Yorku ve druhém kole Carolinu Wozniacki,” vypráví Cetkovská ve studiu J&T Banka Ostrava Open.

“To jsem si nejvíce užila, byl to největší zážitek. Přeci jenom je to největší kurt na světě, ta atmosféra byla úžasná a musím říct, že i kvalita zápasu byla dobrá a pro mě s vítězným koncem, takže to bylo ještě o to lepší, směje se Cetkovská. “Hrozně jsem si ten zápas užila. S Carolinou jsme hrály pár zápasů před tím a byl to strašně krásnej tenis. Ty naše hry si něčím sedly a vždycky to byly pěkné bitvy,' 'pokračuje ve vyprávění.

Cetkovskou limitovala zranění celou kariéru. Potíže s kotníkem, únavová zlomenina kosti na chodidle či operace kyčle. “Těch zranění bylo hodně, provázelo mě to celou kariéru. Cetkovská rovná se zranění. Jsem ale šťastná, že I přes zranění jsem mohla pořád pokračovat,” říká tenistka s výdělkem 2 056 672 amerických dolarů.

