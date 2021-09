Šwiateková si v Ostravě užívá podporu fanoušků: Už nejsem underdog

Rodačka z Varšavy se v Ostravě cítí jako doma. Hned po příjezdu také připomněla hromady turnajů, které jako začínající tenistka v Česku hrávala. „Jako juniorka jsem tady byla často,“ přitakala. „V Česku hraji ráda. I proto, že tady může být hodně polských fanoušků, což mě moc těší. Jsem za to vděčná a nadšená, Ostrava je pro mě výjimečný turnaj. Nemám totiž moc šancí hrát před svými fanoušky. Naposledy se mi to povedlo na turnaji v Gdyni, který pomáhal organizovat můj táta.“

Juniorská vítězka Wimbledonu z roku 2016, která před rokem šokovala triumfem na Roland Garros, měla v prvním kole volný los. Stejně jako Petra Kvitová, Belinda Bencicová a Maria Sakkariová. Po vítězství nad urputnou Julií Putincevovou z Kazachstánu (6:4, 6:4) už je Šwiateková ve čtvrtfinále. I díky podpoře fandů. „Na jednu stranu je to stresující, protože od vás čekají výsledky. Ale stejně tak vás dokážou podpořit, motivovat a zvednout ve chvílích, kdy jste unavená. Ten příval pozitivní energie je skvělý.“

Na rovinu přiznává, že je pro ni ve dvaceti letech stále těžké se sžívat s rolí hlavní hvězdy turnaje. Vždyť hráčkou číslo jedna byla zatím jen jedinkrát – před pěti lety na mistrovství Evropy do 16 let. „Pořád se učím hrát s vyšším rankingem,“ nezastírá. „Ještě nedávno jsem byla underdog, musela jsem válčit a překvapovat. Není lehké jít do zápasů z pozice favoritky, být underdog je příjemnější, můžete jen překvapit. To bylo ostatně vidět i teď na US Open.“

S rolí favoritky je ovšem odhodlaná válčit. „Musím se naučit, jak to zvládat a nedívat se na moc žebříček. Zvlášť teď, kdy hrajeme v časech, kdy i mladé holky se slabším postavením v žebříčku mohou vyhrávat turnaje.“

S úsměvem přiznala, že jako motivace a „studijní materiál“ jí slouží i sledování ostatních zápasů. „Třeba finále mužů na US Open,“ připomněla bitvu Novaka Djokoviče o historický kalendářní Grand Slam, na který nikdo od Roda Lavera z roku 1969 nedosáhnul. „Viděla jsem, že i Novak bojuje na kurtu se stejnými emocemi jako já. Nikdo není robot. Když vidím, že i takoví hráči musí na hřišti čelit stejným problémům, jaké míváme my, co se stále teprve učíme, tak je to poučné.“

A že Šwiateková učenlivá je. Nejenom na kurtu. Ještě nedávno kombinovala školu s tréninkem, nechtěla totiž všechny karty vsadit pouze na profesionální kariéru tenistky. „Říkal jsem jí poloprofesionálka, protože škola jí brala hodně času,“ vzpomínal trenér Piotr Sierzputowski, který s mladou krajankou pracuje od roku 2016. „První tréninky jsme plánovali na sedm ráno, pak musela do školy. Když přišla na trénink unavená a já se jí ptal proč, jen pokrčila rameny. Moc se prý nevyspala, protože se učila dlouho do noci. Navíc Igu trénink až tak nebaví, je to pro ni nuda. Je ohromně soutěživá a teprve v zápase je doslova zvíře.“

To s úsměvem potvrzoval i táta Tomasz. Bývalý polský veslař, který byl členem párové čtyřky na olympiádě v Soulu 1988. Tenis hrála i jeho o tři roky starší dcera Agata, teprve pak ji následovala Iga. Protože se jí prý chtěla vyrovnat, porazit ji.

„Obě mají naprosto odlišný charakter,“ líčil Tomasz Šwiatek pro polský Super Express. „Agata byla vždycky klidná, možná až moc. Kdežto Iga byla neskutečně tvrdohlavá, o všem si chtěla rozhodovat sama. Samozřejmě měla momenty, kdy toho chtěla nechat. Když třeba nemohla nadrilovat nějaký úder. ‚Proč to dělám, když to nemá žádný smysl?‘ zlobila se. Naštěstí je to typ, který jsme nikdy nemuseli do ničeho tlačit. Slyšel jsem o přístupu rodičů, které své děti tlačili na sílu, a důsledky pak byly fatální. Iga vždycky sama věděla, co chce dokázat a šla si za tím.“

Šwiateková přiznává, že se jí po překvapivém triumfu na Roland Garros 2020 otočil svět. „Kompletně, těžko to popsat, všechno bylo paradoxně najednou mnohem těžší.“ Je ovšem hrdá na to, jak s nárůstem popularity i tlaku bojuje. Letos vyhrála dva turnaje v Adelaide a v Římě, na všech grandslamech se jako jediná dokázala probít minimálně do osmifinále.

„Skvěle reagoval celý můj tým,“ ocenila Šwiateková. „Bála jsem se, že nebudu schopná udržet nastavenou úroveň, ale můžu se o všechny kolem sebe opřít. Kromě táty a sestry Agaty musím hodně poděkovat i Darie (psycholožce Abramowiczowé). V těžkých chvílích mi pomohla, brala mi telefony i uprostřed noci, když jsem si potřebovala o všem novém a bouřlivém popovídat. Chci, aby se můj tenis neustále rozvíjel. Prostě ukázat, že to na Roland Garros nebyly jen jednorázové dva týdny v mé kariéře.“