Martincová zářila po českém derby: Musíte věřit! Myslela jsem, že je to v ...

Do bitvy daly úplně všechno. Vítězka i poražená. Obě šly po hraně, svedly extrémně dramatický duel. Po třech hodinách a šesti minutách se radovala Martincová. „Jsem fakt naprosto vyčerpaná, hotová. Věděla jsem, že se tady úplně vyždímám. Atmosféra neskutečná, diváci fandili na obě strany, to bylo fajn, podporu jsme měly obě. Kačka teď hraje super, myslím, že jsme předvedly výborný výkon, těžké výměny. Musela jsem hrát každý míč, soustředit se a nepřipouštět si vůbec skóre. Jen odpracovávat každý balon.“

Šlo si skóre neuvědomit i v tie-breaku za stavu 0:5? Co se vám honilo hlavou?

„No...já už to říkala na kurtu a řeknu to svými slovy. Za stavu 0:5 si jediné, co si člověk může říct, že to je úplně v prdeli. (usmívá se) Ne, musíte věřit. Je to tenis, nesmíte povolit a přestat věřit do posledního míče, že by se to nedalo otočit. Přece jenom, tenis je krásný v tom, že se to dá do posledního balonku zvládnout. Já jsem věděla, že mám 0:5, jen jsem si řekla: zkus to uhrát. Míč po míči, nezkazit, ještě to stáhnout, soustředit se. To bylo jediné, co jsem si říkala. Snažila jsem se být koncentrovaná.“

Jak cenná výhra to pro vás je? Odvracela jste i jeden mečbol.

„Byl mečbol, jo? To popravdě ani nevím. Ani jsem si to neuvědomila. Cenná výhra to je, Kačka hraje skvěle, fakt kvalitní výkony. Musí se člověk nadřít, aby ji porazil. I když je to první kolo, tak je to cenné. Přece jenom si můžu doma zahrát další zápas, což je strašně fajn. Je to bonus, protože jsem nevěděla, jak to bude vypadat. Na trénincích jsem se fakt cítila fyzicky šíleně. To pak padá i na psychiku. Snažila jsem se být ready, i když jsem věděla, že nejsem. Zvládla jsem s tím bojovat.“

Co vás bude druhý den nejvíc bolet?

„Já už to cítím teď, bolí mě naprosto všechno! Celé tělo. To je normální, jsme na takové zápasy zvyklí. Bohužel, jak je konec sezony, tak je tělo trošku – ne že vypovídá službu, ale už je to znát. Bolí to o trochu víc. Takže se musím dobře najíst, jít na masáž, co nejvíc zregenerovat, spát. Nic už nezachráním něčím víc. Tohle jsou základní věci.“

Ve druhém kole vás čeká Pavljučenkovová, se kterou jste ještě nehrála. Jak na ni?

„Vidíte, na pavouka se nedívám, takže jsem to ani nevěděla. S Pavljučenkou jsem tady trénovala. Na jednu stranu jsem ráda, celkově mě překvapilo, jak hraje. Je dobré, že něco trošku vím. Dívala jsem se i chvíli na zápas, co hrály před námi, to není nikdy špatné. Je to světová třída, nemám co ztratit. Potřebuji získávat zkušenosti s nejlepšími. Když s nimi hrajete poprvé, nevíte, co očekávat, nedá se hned čekat nejlepší tenis. Potřebuju takových zápasů co nejvíc a jsem ráda, že si můžu zahrát s takhle dobrou hráčkou.“