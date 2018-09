Federer a Zverev dali jistotu! Evropa vyhrála i druhý ročník Laver Cupu

Federer a Zverev v neděli prohráli čtyřhru a výběr světa vedl 8:7, ale v následujících dvouhrách strhli výhru na stranu Evropy. Švýcarský tenista odvrátil tři mečboly a zdolal 6:7, 7:6 a 10:7 v super tie-breaku domácího Američana Johna Isnera a Němec Zverev porazil Kevina Andersona z JAR 6:7, 7:5 a rovněž 10:7 v super tie-breaku.

"Bylo to neskutečně vyrovnané každý den a rozhodlo jen pár míčů. Jsem nadšený, že jsme vyhráli a obhájili titul. To je nedůležitější," radoval se Zverev.

True grit: Alexander Zverev withstands the Anderson onslaught to carry #TeamEurope2018 to a second-consecutive #LaverCup title, 6-7(3) 7-5 [10-7]. pic.twitter.com/Qhu4Kiygbz