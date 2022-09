Federerova rozlučka: páteční čtyřhra s Nadalem, pak z turnaje odstoupí

„Poslední zápas vedle Rafy, to by byl naprostý sen,“ prohlásil Roger Federer, když dorazil do Londýna. Co si přál, to také dostal. Byť si na parťáka musel počkat až do čtvrtka. Rafael Nadal dorazil až jako poslední z účastníků Laver Cupu, neboť ještě v úterý přebíral od španělského krále Filipa VI. v Madridu takzvanou „Camino Real award“, cenu pro Španěla, který svou prací a vystupováním pomáhá budovat image země v USA.

„Chci v tom nadále pokračovat i dál, ještě nekončím,“ prohlásil při té příležitosti šestatřicetiletý Rafa. O pět let starší Federer ale ano. Čtyřhru po boku Nadala si zahraje Federer teprve podruhé v kariéře. Poprvé to bylo v Praze při premiérovém ročníku Laver Cupu v roce 2017. Tehdy ti dva zdolali americký pár Sam Querrey – Jack Sock 6:4, 1:6 a 10:5 v supertiebreaku.

Federer v Londýně nastoupí pouze do páteční čtyřhry, pak se z Laver Cupu odhlásí a jeho místo zaujme náhradník z Itálie Matteo Berrettini. Podle pravidel turnaje musí každý tenista absolvovat minimálně jednu čtyřhru a jednu dvouhru. Na singl však Federer není připraven. „V deblu ale snad budu moct hrát na přijatelné úrovni. Snad všechno dobře dopadne,“ přál si Švýcar, jenž se na kurty vrátí po víc než roce. Jeho posledním vystoupením bylo loňské wimbledonské čtvrtfinále proti Hubertu Hurkaczovi, které ztratil ve třech setech.

Teď odehraje poslední zápas spolu s Nadalem, v týmu Evropy se poprvé sešla celá velká čtyřka. Premiéru na Laver Cupu absolvuje Novak Djokovič, do týmu se vrací i Andy Murray, který bude dělat v pátek večer švýcarsko-španělskému páru předskokana v utkání proti Australanovi Alexi de Minaurovi.

Federer s Nadalem se spolu utkali v kariéře celkem čtyřicetkrát, z toho devětkrát v grandslamovém finále. Španěl vede ve vzájemné bilanci 24:16. „Náš zápas by měl být vzkaz nejen do světa sportu, že spolu jde soupeřit a udržet si hezký vztah,“ přál si končící Federer.