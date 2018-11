Na Strýcovou útočili po kritice Sereny. Přišly výhrůžky smrtí, přiznala

Letos nebyl zápas mezi tenistkami, po kterém by se strhla větší vlna reakcí. Serena Williamsová při neúspěšném finále US Open útočila na rozhodčího, který ji nejdřív trestal za nedovolený koučink. Následně hovořila také o sexismu v tenise.

Strýcová ji za to odsoudila.„Rozhodčí jednal správně a podle pravidel. Byla hrozně agresivní a povýšená,“ prohlásila o Williamsové v září například v rozhovoru pro deník Sport.

I dnes si Strýcová za svými tehdejšími postoji stojí. „Jelikož dostávám pokuty často, vím, co si můžu dovolit. Serena nebyla dostatečně potrestána,“ kritizovala, že americké tenisové legendě byla za její chování udělena ´pouze´ pokuta ve výši 17 tisíc dolarů. Vadilo jí také, že svým výstupem pokazila pocity po vítězném finále mladé Japonce Naomi Ósakaové. „Zničila jí ten pocit,“ tvrdí.

Výroky Strýcové se dostaly do zahraničních médií. „I když byl překlad špatný, přišlo hodně výhrůžných zpráv. Některý byly krutý… že mě zabijou a podobně.“ To je přitom kolorit, který je v dnešním tenisovém světě už běžný. „Po vyhraných a prohraných zápasech chodí zprávy hlavně od sázkařů. Ti nám píšou, že jim dlužíme peníze. Zapletou do toho i rodinu. Jsou to ubožáci, kteří sednou k počítači a napíší něco, co ublíží člověku. To nezměním,“ popsala Strýcová.

S postoji Williamsové, že v tenisu vládne sexismus, také nesouhlasí. „V našem sportu je hdoně feministek, je potřeba v tom najít rovnováhu,“ nabádá.

Jak se vyrovnává s tlakem? Přijala by státní vyznamenání? Jak vnímá možné změny ve Fed Cupu? Jak snáší zájem o svůj soukromý život? Podívejte se na celý pořad Prostor X na Reflex.cz>>>