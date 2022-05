Cíl? Hlavně dohrát! říkala si Siniaková. Z lazaretu došla pro cenný skalp

Její přítel Tomáš Macháč kvůli zranění zad ani nevyrazil na pařížskou kvalifikaci, deblová parťačka Barbora Krejčíková léčila měsíce bolavý loket. A sama Kateřina Siniaková skrečovala dva z posledních tří zápasů. Hotový lazaret. „Všichni se mě ptali, co my na tom tenise děláme,“ usmála se. Měla výbornou náladu, jelikož pro sebe naprosto nečekaně vyřadila zdatnou chorvatskou antukářku Petru Martičovou (6:4, 7:6 (6)) a postoupila do 2. kola Roland Garros.

Skalp Martičové na na antuce je hodně cenný. Jak si ho vychutnáváte?

„Jsem hrozně nadšená. Upřímně, můj cíl byl zápas hlavně dohrát. Vůbec jsem nevěděla, co čekat. A já vyhrála a navíc jsem se na kurtu cítila dobře.“

Poměrně nečekané zjištění vzhledem ke zdravotním potížím, které vás provázely poslední měsíce.

„Úplně nechci rozebírat, co mi bylo. Bylo to svahové povahy, bolest se táhla tak nějak od žeber po břicho. Po Miami jsem si dala pauzu a myslela, že jsem připravená. Ale v Madridu jsem si navalila velkou zátěž, hrála jsem dlouhý zápas v singlu i deblu, pak už to tělo nezvládlo. Takže jsem potřebovala další pauzu. Musím říct, že to nevypadalo dobře, že budu na Paříž připravená. Ale tenhle týden jsem trénovala bez bolesti a šla na zápas s cílem ho dohrát. To se povedlo a vítězně. Tomu bych fakt nevěřila. Uvidím, co tělo řekne zítra. Ale udělám maximum, abych mohla hrát dál.“

Možná vás léčí vzpomínky na velké pařížské úspěchy, deblové tituly, triumf nad tehdy světovou jedničkou Naomi Ósakaovou…

„Je to tady skvělý, moc ráda tady hraju, myslím, že mi to i sedí. I tak jsem nečekala, že se mi to tak povede, takže jsem za to moc vděčná. Až ke konci zápasu jsem cítila hodně šanci a zároveň únavu. Řekla jsem si, že to musím dohrát, jinak to bude hodně těžký.“

S Barborou Krejčíkovou jste přihlášené na obhajobu ve čtyřhře. Letos jste spolu ale odehrály jen dva turnaje. Jak jste prožívaly vzájemné zdravotní útrapy?

„Navzájem jsme si dávaly informace, jak jsme na tom. Já jsem vypadala, že už jsem připravená, pak jsem najednou Báře psala, že si dávám znovu pauzu. Ale teď jsme obě nadšené, že tady můžeme startovat. Uvidíme, jak to půjde, dáme do toho maximum. Víme, že jsme toho moc nenahrály, ale budeme se snažit předvést maximum.“

Pauza nebude problém?

„Známe se dobře, takže bude stačit pár míčků, pár gamů a zase se chytneme. I když zápasy můžou chybět. V Madridu jsem hrála debla a úplně jsem na sobě cítila, že jsem pomalá a nemám pořádné reflexy. Ale obě budeme rády, že jsme na kurtu a že spolu zase můžeme hrát. To nás požene.“