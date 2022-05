Roland Garros: Tři Češky jdou dál, suverénní Bouzková. Uspěl i Alcaraz

Do čtyřhry nakonec nastoupila dvojice Karolína Muchová - Markéta Vondroušová • ČTK / Roman Vondrouš

Muchová zasáhla z českých hráček letos do bojů na antuce pařížského grandslamu jako první a porazila na divokou kartu hrající domácí Carole Monnetovou dvakrát 6:3. Deblová šampionka Siniaková, která se představila poprvé po zranění ze začátku května v Madridu, zdolala Chorvatku Petru Martičovou 6:4, 7:6. Bouzková na závěr dne přešla premiérově první kolo po výhře nad Ruskou Anastasií Gasanovovou 6:2 a 6:1.

Muchová vedla v prvním setu nad dvacetiletou soupeřkou 5:2. Monnetová si nechala ošetřit nohu a poté vzala Češce servis, ale Muchová vzápětí brejkem set ukončila. Ve druhé sadě Muchová ztratila podání na 1:2, ale čtyřmi gamy v řadě vývoj otočila a utkání ukončila po hodině a 48 minutách při čtvrtém mečbolu. Příští soupeřkou svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy bude turnajová čtyřka a loňská semifinalistka Maria Sakkariová z Řecka.

Siniaková potvrdila v duelu s Martičovou roli žebříčkové favoritky po dvouhodinovém boji. Po horším vstupu do zápasu prohrávala už 1:3, dokázala ale skóre dotáhnout a úvodní set získala, přestože v něm třikrát přišla o podání. Servis ztratila jako první i ve druhé sadě, okamžitě ale zareagovala stejně jako v závěru, kdy odmítla možnost třetího setu a vynutila si tie-break. V něm šla rychle do vedení 4:1, nakonec ale proměnila až druhý mečbol a zkrácenou hru získala v poměru 8:6. Další soupeřkou Siniakové bude loňská finalistka US Open Leylah Fernandezová.

Bouzková uspěla v Paříži v hlavní soutěži na čtvrtý pokus. Původně měla hrát s Lauren Davisovou, ale Američanka odstoupila a jako „lucky loser“ (poražená hráčka z posledního kola kvalifikace) ji nahradila Gasanovová. Se 154. hráčkou světa si Bouzková solidní hrou od základní čáry poradila za pomoci 18 vítězných míčů za hodinu a devět minut. Ve druhém kole se utká s jednatřicátou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionů eur):

Muži - dvouhra - 1. kolo:

Zverev (3-Něm.) - Ofner (Rak.) 6:2, 6:4, 6:4, Alcaraz (6-Šp.) - Londero (Arg.) 6:4, 6:2, 6:0, Auger-Aliassime (9-Kan.) - Varillas (Peru) 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3, Schwartzman (15-Arg.) - Kuzněcov (Rus.) 6:3, 1:6, 6:4, 6:2, Dimitrov (18-Bulh.) - Giron (USA) 6:1, 6:1, 6:1, Chačanov (21-Rus.) - Borges (Portug.) 6:3, 2:6, 6:4, 6:4, Isner (23-USA) - Halys (Fr.) 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (8:6), Griekspoor (Niz.) - Davidovich (25-Šp.) 2:6, 6:0, 6:4, 6:3, Van de Zandschulp (26-Niz.) - Kotov (Rus.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:2, Cuevas (Urug.) - Brooksby (31-USA) 6:2, 6:1, 6:2, Barrere (Fr.) - Daniel (Jap.) 3:6, 6:2, 0:6, 6:3, 6:4, Dellien (Bol.) - Thiem (Rak.) 6:3, 6:2, 6:4, Bedene (Slovin.) - O'Connell (Austr.) 6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, Munar (Šp.) - Altmaier (Něm.) 6:1, 6:3, 4:6, 6:3, Čorič (Chorv.) - Taberner (Šp.) 3:6, 6:2, 6:3, 6:1, Fognini (It.) - Popyrin (Austr.) 6:4, 7:5, 6:4, Ramos (Šp.) - Kokkinakis (Austr.) 6:4, 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), Ugo Carabelli (Arg.) - Karacev (Rus.) 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), Zapata (Šp.) - Mmoh (USA) 7:6 (9:7), 6:3, 7:5, Kubler (Austr.) - Kudla (USA) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

Ženy - dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (ČR) - Gasanovová (Rus.) 6:2, 6:1, Muchová (ČR) - Monnetová (Fr.) 6:3, 6:3, Siniaková (ČR) - Martičová (Chorv.) 6:4, 7:6 (8:6), Sakkariová (4-Řec.) - Burelová (Fr.) 6:2, 6:3, Linetteová (Pol.) - Džabúrová (6-Tun.) 3:6, 7:6 (7:4), 7:5, Kanepiová (Est.) - Muguruzaová (10-Šp.) 2:6, 6:3, 6:4, Bencicová (14-Švýc.) - Janiová (Maď.) 6:1, 6:1, Fernandezová (17-Kan.) - Mladenovicová (Fr.) 6:0, 7:5, Gauffová (18-USA) - Marinová (Kan.) 7:5, 6:0, Teichmannová (23-Švýc.) - Peraová (USA) 6:2, 6:1, Cirsteaová (26-Rum.) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:3, Mertensová (31-Belg.) - Ruseová (Rum.) 6:3, 6:1, Van Uytvancková (Belg.) - Liová (USA) 3:6, 2:3 skreč, Danilovičová (Srb.) - Gálfiová (Maď.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, Gračovová (Rus.) - Sharmaová (Austr.) 4:6, 6:4, 7:5, Osoriová (Kol.) - Tanová (Fr.) 6:4, 6:3, Haddadová Maiaová (Braz.) - Buscaová (Šp.) 6:3, 1:6, 6:2, Stephensová (USA) - Niemeierová (Něm.) 5:7, 6:4, 6:2, Sasnovičová (Běl.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 6:1, Vekičová (Chorv.) - Björklundová (Švéd.) 7:6 (8:6), 6:2.