Střelkyně Nosková zahrála 48 winnerů: Mám odvahu, nesmím se měnit

Výsledek nepotěší, ale výkon to byl velký. Mnoho lidí ukazovalo palec nahoru. Alespoň malá cena útěchy?

„Jo, určitě to byl skvělý zápas, rozhodně jsem si ho užila. Zezačátku jsem byla hodně nervózní, první gamy jsem se klepala. Ale pak jsem se rozehrála a myslím, že si beru víc pozitiv než negativ. Určitě to pro mě byl skvělý turnaj, na první grandslam kariéry se nezapomíná.“

Jaký to byl pocit, když stadion pro pět tisíc diváků vyvolával vaše jméno?

„Zvyká se na to hezky, ale já si toho úplně nevšímala. Snažila jsem se soustředit na svoji hru.“

Jaké je to zjištění, že s grandslamovou vítězkou a dvanáctou nasazenou hrajete vyrovnaný zápas?

„Skvělé. Šla jsem do toho s tím, že nemám co ztratit, takže na plný koule. Nemyslím si, že ona hrála nejlíp, co umí, ale byl to dobrý zápas a určitě si z něj něco vezmu.“

Třeba to, že v důležitých chvílích je třeba někdy balón víc podržet ve hře, než zbrkle riskovat?

„Třeba. Je fakt, že někdy jsem moc pospíchala. Hlavní byl game na 6:5 ve druhém setu, který jsem prohrála, i když jsem vedla 15:0 i 30:15. Tam jsem udělala několik nevynucených chyb. Šla jsem do toho, hodně zbytečně jsem riskovala a to mi asi celý zápas prohrálo. Udělal jsem hodně nevynucených chyb (54), ale taky jsem měla dost winnerů (48). Takže není důvod na mé hře něco měnit.“

To byste neměla. Odvážná hra se vyplácí.

„Doufám, že si ji udržím až do konce kariéry. To je asi moje největší plus. Kdybych hrála ustrašeně a přemýšlela nad tím, jaké je skóre, tak bych asi nehrála tak, jak hraju. I trenér mě v tom podporuje.“

Jste takový střelec i jako člověk?

„To zase ne. Jsem spíš klidná. I na kurtu. Nevyvádím ani z vyhraného ani z prohraného míčku.“

Loni jste v Praze seděla na tiskové konferenci coby juniorská vítězka Paříže vedle dospělé šampionky Barbory Krejčíkové. Kdyby vám někdo řekl, že za rok už budete hrát hlavní soutěž mezi dospělými, brala byste to?

„Brala bych to, ale člověk chce samozřejmě vždycky víc.“

I nyní byste se pořád ještě mohla přihlásit do juniorského turnaje v Paříži, ne?

„Mohla, ale už to nemá smysl. Neměla bych do toho ani chuť. Před rokem byla juniorka strop mé kariéry, ale letos už to beru úplně jinak. Už jsem o rok starší a chci se pomalu dostat mezi elitu dospělých.“