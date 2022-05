Pláč a přerušená tiskovka Krejčíkové: Přitom mám slavit, co jsem dokázala

První zápas po čtvrt roce neskončil tak, jak jste si přála. Asi jste musela čekat, že bude komplikovaný, že?

„Čekala jsem, že to bude těžké, což taky bylo. Myslím, že po tenisové stránce to nebylo tak špatné, fyzicky už to bylo trochu horší. Ale musela jsem někde začít. Samozřejmě je škoda, že to muselo být tady a neměla jsem žádné zápasy, ale myslím, že to je dobrá cesta, jak se posunout dál.“

Vrátila byste se tak brzy, kdyby to nebylo Roland Garros?

„Tím si nejsem jistá. Ale rozhodně jsem tenhle turnaj nechtěla zmeškat. Než jsme přišli na to, jak loket léčit, trvalo to asi šest týdnů. Napadlo mě, že asi Roland Garros nestihnu. Takže přes to všechno jsem šťastná, že jsem tu.“

Šla jste s kůží na trh a věděla, že to nemusí dobře dopadnout, že?

„Řekla jsem si, že to tady odstartuju a budu se snažit zkusit něco uhrát. Myslím, že někde začít musím a je škoda, že to bylo rovna tady, že se to o jeden týden neposunulo. Ale tak to je. Teď půjdu do čtyřhry, na tu se těším a věřím, že se nám zadaří líp než mně v singlu. Odehrajeme nějaké zápasy, které potřebuju v této situaci. A potom se těším na trávu, pojedu dál.“

Tížila vás role obhájkyně, bavila jste se o ní s Janem Kodešem nebo Martinou Navrátilovou?

„Bavila jsem se o tom, ale problém byl spíš v tom, že jsem dlouho nehrála. Řešila jsem, jak se co nejlíp dostat do zápasů, jak je odehrát a dotáhnout do vítězného konce. Všichni mi říkali, že to bude náročné, takže to jsem věděla.“

Utkání s Diane Parryovou jste ale začala skvěle, vedla jste 6:1 a 2:0. Co se stalo pak?

„Myslím, že když jsem vedla 6:1 a 2:0, tak jsem narazila do zdi. Prostě jsem fyzicky zkolabovala, bylo to proto, že jsem nehrála zápasy, které jsou obvykle jiné než tréninky. Snažila jsem se připravit co nejlépe, ale stejně jsem zkolabovala.“

Co přesně se stalo s fyzičkou?

„Cítila jsem, že jsme začala být u hodně úderů pozdě. Začala jsem kazit a zápas se otočil. Po set a půl jsem byla lepší hráčkou. Ale pak jsem narazila do zdi, nedokázala jsem ji dostat pod tlak.“

Loket vydržel?

„Byl v pořádku, z čehož mám velkou radost. Během zápasu mě vůbec nebolel, což je velmi pozitivní.“

Nástup na kurt v roli obhájkyně jste si také musela vychutnat.

„Bylo příjemný jít na zaplněný centr a vzpomenout si, jaké to bylo loni, i když podmínky byly letos jiný. Byla zatažená střecha a docela velká zima. Ale jinak to bylo určitě příjemný a byla jsem ráda, že jsem někde odstartovala a začala hrát a mohla si zkusit nějaký zápas.“

Když se ohlédnete zpět, jakých bylo dvanáct měsíců od vašeho triumfu?

„Loňská sezona byla hodně nahoru a i vlastně začátek letošní byl nahoru, potom mě bohužel zranění zastavilo a bylo to nepříjemný. Ale myslím, že určitě je velice pozitivní všechno, co se stalo a že bych to spíš tady měla slavit, než plakat.“

V žebříčku vypadnete z top 10. Problém?

„Asi někam spadnu… Spíš se to ale snažím nevnímat. Myslím, že to pro mě bude k dobru, že budu moct hrát i jiné než velké turnaje. Nikdo ode mě zase nebude nic očekávat a já si pojedu zase svojí cestou.“