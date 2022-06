Zničující noc a Djokovič opět v roli psance: Nadalovi zase pomohli lidé

Carlos Moya, soused z Mallorky a poslední čtyři roky kouč Rafaela Nadala, ještě před čtvrtfinálovým střetem titánů na Roland Garros prohlásil: Pro mě je Rafa na antuce favoritem každého zápasu, do kterého nastoupí. Vzkaz nevěřícím, kteří již viděli antukového krále na lopatkách a Novaka Djokoviče tančícího vítězný tanec. Tak to mělo dopadnout v očích bookmakerů, většiny expertů i informovaných fanoušků. Jenže jeden z největších zápasů dějin tenisu skončil překvapením (6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4)), které by vlastně nemělo překvapit. Vždyť mluvíme o Rafaelu Nadalovi, muži, jenž umí řešit problémy jako nikdo jiný.

Kapitola první: nástrahy noci

Teprve druhý rok se hrají na Roland Garros night session, noční zápasy, které mají v New Yorku či Melbourne elektrizující atmosféru a nastupovat v nich chce každý. Paříž? Děkuji, nemám zájem, to by byla nejčastější odpověď na tuhle nabídku ve Francii. Důvod? Během Australian Open vrcholí u protinožců léto stejně jako na přelomu srpna a září při US Open. Podmínky pro tenis se v nočních hodinách příliš nemění. Ale jarní Paříž? Chlad, větší vlhkost vzduchu, antuka zpomalí. Do devíti z letošních deseti night session byly nasazeny mužské zápasy. To, co by jinak vyvolalo skoro dívčí válku a protesty WTA, se příliš neřeší. Nikdo mužům tuhle „protekci“ nezávidí. „Začínat od devíti hodin je příliš pozdě. Ale televize, které platí, rozhodují. V takovém světě žijeme,“ povzdechl si Novak Djokovič po utkání s Nadalem, které končilo ve čtvrt na dvě ráno.

Srbovi měly hrát pomalejší podmínky do karet. Mallorčan začal razantně, vedl 6:2 a 3:0, v tu dobu ale také zapadlo slunce, teploměr šel strmě dolů až k nějakým deseti stupňům. A zdálo se, že Nadalův tenis začíná ztrácet na průraznosti. Djokovič vyhrál šest z příštích sedmi gamů, nálada utkání se dramaticky změnila. Nadal věděl, proč žádá pořadatele, aby jeho střet s Djokovičem nasadili jako denní utkání. Ani třináctinásobný vítěz turnaje, jenž má vedle centrkurtu svou sochu, ale nepřebije sílu peněz. „Rozumím tomu, televize potřebují vydělávat, platí turnaji a ten zase nám. Ale začínat v devět hodin je bez debat příliš pozdě,“ prohlásil Nadal.

Kapitola druhá: nástrahy těla

Nadal přijel na Roland Garros bez jediného antukového titulu v sezoně a po vystoupení v Římě, jež bylo vším jiným než dobrou přípravou. S Kanaďanem Denisem Shapovalovem padl na Foru Italicu ve třech setech, zápas dohrával v podstatě na jedné noze a s ukrutnou bolestí, kterou mu způsobuje nevyléčitelný Müller-Weissův syndrom, problém v klenbě chodidla. „Nezranil jsem se, s tímhle zraněním žiju už dlouho,“ líčil Nadal s tím, že neví, zda do Paříže vůbec dorazí. Dorazil a během 48 hodin sehrál dva čtyřhodinové mače (s Auger-Aliassimem 4:21, s Djokovičem 4:11), oba vítězně. Na antuce Roland Garros se opět změnil v nadčlověka. „Nepřekvapil mě. Není to poprvé, co se pár dní poté, co kvůli zranění sotva chodil, vrátil na kurt úplně stoprocentní,“ poznamenal Djokovič.

Nadal na Roland Garros řečí čísel 13 tolik titulů získal 110:3 bilance zápasů 330:34 bilance setů 2153:1098 bilance gamů

„Povídal jsem vám, že si sem přivezu svého doktora, což snad pomůže. Dělám všechno pro to, abych tenhle turnaj odehrál v co nejlepší kondici. Nevím, co se stane pak, ale tady budu v pořádku,“ věří Nadal a náklonnost tribun, kterou snad v Paříži ještě nikdy nezažil, si vysvětluje pětatřicetiletý borec jednoduše: „Asi vědí, že už mě tu mockrát neuvidí…,“ usmál se s tím, že již letos může jít o jeho poslední Roland Garros.

Kapitola třetí: vyřešený Djokovič

„Jsem silný a připravený,“ hlásal sebevědomý Djokovič před utkáním. Po zápase klopil hlavu. Ač šlo o strhující a kvalitní bitvu, on v ní nedokázal přijít se svým nejlepším tenisem. Zvlášť v nejdůležitějších momentech. Jako třeba při dvou vlastních setbolech za stavu 5:3 ve čtvrté sadě. „Nezbývá, než mu pogratulovat, v klíčových momentech byl prostě lepší,“ uznal Srb, podle kterého Nadala k otočce ve čtvrté sadě vybudilo publikum. „A to hodně. Devětadevadesát procent lidí bylo na jeho straně, dali mu energii,“ zahrál na tradiční téma, tedy svou roli psance v utkáních s Federerem či Nadalem. Španěl má šanci utéci mu v neděli při grandslamových dostizích na rozdíl dvou grandslamů (22:20). Zatímco Djokovič žije tímhle závodem, Nadal ho vnímá jinak: „Moc mi na něm nezáleží. Všichni tři jsme si splnili své sny, jsme tak vyrovnaní, že na počtu grandslamů vážně nesejde,“ zopakoval.

O co mu skutečně jde, jsou příští dny. Chce počtrnácté v kariéře dokončit cestu za Pohárem mušketýrů. „Pak ať se děje, co se musí stát…“