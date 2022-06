Neporazitelná Iga! Šwiateková ovládla Paříž, má rekordní sérii

Jednadvacetiletá Šwiateková porazila Gauffovou ve třetím zápase po sobě a opět neztratila ani set. Celkem vyhrála šestý turnaj v řadě a upevnila si vedení v žebříčku WTA, kde bude mít v pondělí takřka dvojnásobný náskok před Anett Kontaveitovou z Estonska.

Gauffová, kterou čeká v neděli finále čtyřhry, nenapodobí loňský počin Barbory Krejčíkové. Česká tenistka před rokem v Paříži vyhrála vedle dvouhry také debl s Kateřinou Siniakovou. Letos po návratu po zranění lokte vypadla v prvním kole s domácí Diane Parryovou. Účast ve čtyřhře kvůli pozitivnímu testu na koronavirus odřekla.

Šwiateková si za svým druhým grandslamovým titulem šla rázně od samého úvodu. V první sadě prolomila soupeřce třikrát servis a za 33 minut vyhrála 6:1. Ve druhém setu sice Gauffová získala brejk, o tři roky starší Polka ji ale brzy oplatila stejnou mincí a za stavu 3:2 prolomila její servis znovu. Po hodině a osmi minutách světová jednička proměnila první mečbol. Při oslavách v lóži s týmem a rodinou se objala také s hvězdným polským fotbalistou Robertem Lewandowským.

"Omlouvám se, že jsem to dnes nezvládla. Věřím, že to ale bylo první z mnoha finále a do konce sezony vás potěším. Děkuji všem i za podporu během celého turnaje," řekla Gauffová, v jejichž očích se leskly slzy.

Šwiateková se stala po Sereně Williamsové druhou hráčkou v tomto století, která vyhrála šest titulů v úvodních šesti měsících sezony. Je také po Monice Selešové, Steffi Grafové a Chris Evertové čtvrtou nejmladší hráčkou, která získala na Roland Garros více titulů.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Šwiateková (1-Pol.) - Gauffová (18-USA) 6:1, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - finále:

Debru (14-Fr.) - Bailly (Belg.) 7:6 (7:5), 6:3.

Čtyřhra - finále:

Butvilas, Poljičak (1-Lit./Chorv.) - Bueno, Buse (2-Peru) 6:4, 6:0.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Havlíčková (9-ČR) - Sierraová (Arg.) 6:3, 6:3.