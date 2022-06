Finále Roland Garros: Nadal si soupeře sám vychoval, zná i jeho rodiče

Když na podzim roku 2018 zamířil norský talent do Rafa Nadal Academy na Mallorce, luxusního tréninkového střediska s šestadvaceti kurty rozličných povrchů, patřilo mu 143. místo v žebříčku. Dnes je světovou osmičkou a borcem, o němž se nedá říct, že by si místo v pařížském finále vysloužil překvapivě. Byť do něj prošel ze slabší spodní půlky pavouku, kde se počítalo jako s hlavními kandidáty na finále se Stefanosem Tsitsipasem či Daniilem Medveděvem.

V dnešním tenise již neexistují specialisté antukáři, Ruud se k tomuhle pojmu ale blíží. Sedm z jeho osmi kariérních titulů pochází z oranžové hlíny, na ní se cítí nejlépe, byť letos si například zahrál i finále betonového megapodniku v Miami.

Na drcených cihlách je třiadvacetiletý borec jako doma a má k tomu dobrý důvod. Už od mala obdivoval Rafaela Nadala. Kolik viděl jeho finále Roland Garros? „Všech třináct, od Puerty, Federera, Djokoviče, Thiema. A teď budu jeho soupeřem já. Neskutečné,“ vyprávěl ohromeně na tiskové konferenci. „K Rafovi vzhlížím celý svůj život. Je dokonalým příkladem toho, jak se máte na kurtu chovat. Nikdy si nestěžuje, nikdy nepřestává bojovat. Je mým idolem po celý život,“ vyprávěl Ruud, jemuž bylo pouze sedm let, když Nadal poprvé vyhrál Roland Garros.

Nyní se poprvé svému vzoru postaví v ostrém zápase. Na ATP Tour se nikdy neutkali, znají se však dokonale z četných tréninků. „Těch jsme odehráli spoustu a byly vyrovnané, i když vždycky mě porazil. Ale to jenom pro to, že jsem chtěl být dobrým hostem v jeho akademii,“ smál se Ruud, nejlepší tenista, kterého kdy Norsko dalo světu. Již dávno překonal průkopníka bílého sportu v rodné zemi, svého otce a trenéra Christiana, taktéž dobrého profesionála. Táta to v žebříčku během devadesátých let dotáhl nejvýš na 39. místo, Casper bude po Paříži minimálně šestý.

Radost z toho má i jeho finálový soupeř Rafa. „Casper má ideální povahu pro tenis. Je to pohodář a velmi pokorný. Vždycky se chce něco přiučit. V naší akademii jsme mu byli schopní trochu pomoct, ale největší radost mám z toho, když vidím, že si své sny plní dobří lidé. Mám radost za něj ale také za jeho mámu s tátou, které oba velmi dobře znám. Je to skvělá rodina,“ chválil Nadal.

V neděli však nepůjde na kurt s tím, že by Ruudovým chtěl udělat radost. Všechno dává do tažení za 22. grandslamovým titulem, po němž si vybere pauzu, a španělská média už spekulují, že druhý rok po sobě vynechá Wimbledon. Paříž nebo nic, to je Rafovo nastavení a sám Casper Ruud to ví nejlépe. „Budu muset předvést životní výkon, abych měl jen trochu šanci,“ uvědomuje si Nadalův obdivovatel, jenž svůj vzor prý nikdy nezdolal v tréninku na kurtu ani na golfových greenech. „Tam je to ještě o dost horší,“ usmál se Nor.

Teď má další šanci tok událostí změnit.