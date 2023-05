Nadal přišel o „svou“ Paříž, návrat se neblíží. Rozlučka příští rok

„Zranění z Austrálie se nevyvíjelo, jak jsme očekávali. Hrát na Roland Garros se pro mě stává nemožným. Po mnoha letech tam nebudu moct nastoupit i přesto, co pro mě tato událost znamená,“ líčil Nadal na čtvrteční tiskové konferenci ve své tenisové akademii.

French Open nevynechal od debutu v roce 2005 a z 18 startů má impozantní bilanci 112 výher a jen tří porážek.

Nadala zastavilo zranění z letošního Melbourne, kde si poranil levou kyčel a kvůli trhlině ve svalu přijde pravděpodobně o zbytek sezony, alespoň co se týče klasických turnajů.

Tenista z Mallorky tedy nebude hrát ani zbylé dva grandslamy Wimbledon a US Open. „Nemám v úmyslu hrát v následujících měsících. Sportovní kariéru musím dát stranou, dokud nebudu stoprocentně připravený,“ prohlásil.

„Nebudu stanovovat datum návratu. Až budu připraven, pokusím se vrátit. Cílem může být Davis Cup na konci roku. A myslím, že příští rok bude tím posledním, i když to nemůžu říct na sto procent. Chci se v příští sezoně rozloučit na turnajích a to by nešlo, pokud bych chtěl hrát právě teď. Nemůžu chtít po svém těle víc a víc. Hlava by chtěla, ale tělo řeklo dost,“ prohlásil Nadal.

V loňské úchvatné sezoně Nadal ovládl Australian Open a v Paříži doputoval pro rekordní 14. trofej. Letos o svůj 19. start na nejoblíbenějším turnaji přijde. „Jsem smutný, že jsem přišel o sezonu. Ale některé věci člověk musí přijmout. Můžete smutnit, můžete se naštvat, ale já se dívám do budoucnosti,“ řekl Nadal.

Dokáže ještě alespoň jednou vystoupit na tenisový vrchol? „Jestli budu konkurenceschopný, abych vyhrával grandslamy, to po dlouhé pauze nikdo nezaručí. Ale proč ne, ještě zkusím zabojovat. Určitě se budu snažit o to, abych poslední rok nebyl jenom komparzem a mohl hrát na té nejvyšší úrovni. Ale abychom se dozvěděli realitu, budeme muset počkat,“ dodal Nadal.