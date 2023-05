Krejčíková opět končí v prvním kole, neuspěla debutantka. Krach mužské dvojky

Nosková upravila neúspěšnou bilanci českých tenistů v Paříži. Do druhého kola před ní prošli už jen Jiří Lehečka, Karolína Muchová a Markéta Vondroušová. Dalších deset zástupců ve dvouhře skončilo.

Finalistka letošního turnaje v Adelaide Nosková se v hlavní soutěži Roland Garros představila podruhé. V šesté hře prvního setu se jí povedl brejk a díky stoprocentnímu podání se ujala vedení. Koviničová si na začátku druhé sady vyžádala zdravotní pauzu a nechala si ošetřit záda. Poté co ve třetí hře ztratila znovu servis, duel předčasně ukončila.

„Je to mé první vítězství na grandslamu, takže je to speciální. Zvláště tady na mém oblíbeném turnaji. Jsem ráda, jak jsem zvládla první set. Hrála jsem, jak jsem chtěla. To jsou určitě pozitiva,“ řekla na tiskové konferenci Nosková. „Je to škoda, že jsme zápas nedohrály, ale každá výhra se bere. Já jsem samozřejmě hrála, co jsem potřebovala. Od druhého setu jsem viděla, že to nebude jako v prvním, takže asi dávalo smysl, že to skončilo dřív,“ doplnila.

Dvojnásobná šampionka předloňského Roland Garros Krejčíková vypadla v 1. kole antukového grandslamu podruhé za sebou. Zatímco vloni nestačila na Francouzku Diane Parryovou, neuhrála tentokrát ani set proti 66. hráčce světa Curenkové. Doplatila na 32 nevynucených chyb.

Vítězka letošního turnaje v Dubaji si připsala třetí porážku z posledních čtyř zápasů a na antuce má letos bilanci 5:5. V úvodním setu se Krejčíkové nedařilo prolomit servis soupeřky, o svůj naopak dvakrát přišla. Ve druhé sadě Češka vedla 3:0, od stavu 4:2 už ale žádný bod nepřidala. Krejčíková ještě odvrátila dva mečboly, třetí už ale Curenková po hodině a 29 minutách využila.

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu Bouzková po roce nenavázala na pařížské antuce na postup do 2. kola a vypadla v úvodní fázi už počtvrté. Utkání ztratila za hodinu a 51 minut.

„Dost špatně jsem servírovala. Myslím, že procento prvního servisu bylo dost nízké. I tak jsem měla šance, v obou setech jsem vedla. Celkově jsem měla smůlu,“ řekla novinářům Bouzková. „Dneska to bolí, ale poslední týdny ode mě byly tam, kde chci být. Poslední dva měsíce jsem se dostávala do své hry. Půjdu ještě do debla a pak bude příprava na trávu,“ doplnila. Čtyřiadvacetileté pražské rodačce nepomohlo 21 vítězných míčů, Wang Sin-jü jich zahrála o patnáct víc.

Bouzková utkání zahájila lépe a v sedmé hře získala jako první výhodu brejku. Od stavu 4:3 ale prohrála tři hry a 80. hráčka světa vývoj otočila. Také druhou sadu měla Češka dobře rozehranou. Díky třem brejkům utekla do vedení 4:1 a měla pak i čtyři setboly. Nedokázala je ale proměnit a duel dospěl do zkrácené hry.

V ní ještě Bouzková srovnala nepříznivý vývoj z 0:4, mečboly si ale vypracovala soupeřka a ten druhý využila. Jednadvacetiletá Číňanka postoupila do 2. kola Roland Garros poprvé v kariéře.

Pařížská debutantka Brenda Fruhvirtová předvedla bojovný výkon a s úřadující wimbledonskou vítězkou Rybakinovou držela dlouho krok. V prvním setu prolomila soupeřčin servis a vedla 4:3, poté ale moskevská rodačka reprezentující Kazachstán vývoj otočila. Také ve druhé sadě se mladší sestra Lindy Fruhvirtové ujala díky brejku ve třetí hře vedení. Favorizovaná Rybakinová jí ale od té doby nedovolila ani game a duel ukončila při třetím mečbolu.

Medveděv končí v prvním kole

Druhý hráč světového žebříčku Daniil Medveděv vypadl na Roland Garros v prvním kole. Ruského tenistu zdolal na pařížské antuce po více než čtyřhodinovém boji Thiago Seyboth Wild. Brazilec, který do hlavní soutěže grandslamového turnaje prošel podruhé v kariéře z kvalifikace, zvítězil 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4.

Medveděv, který se po zisku titulu na Masters v Římě zařadil mezi favority i pro Roland Garros, ztroskotal v Paříži hned na prvním soupeři stejně jako při svých prvních čtyřech startech na zdejší antuce a na loňskou osmifinálovou účast nenaváže.

Třiadvacetiletý Seyboth Wild, až 172. hráč světového žebříčku, si naopak připsal premiérový úspěch na grandslamu. Při debutu na US Open 2020 vypadl v 1. kole.

Zverev se vrátil vítězně

Německý tenista Alexander Zverev se po loňském vážném zranění kotníku vrátil na Roland Garros vítězně. Bývalý druhý hráč světového žebříčku zdolal v úvodním kole Jihoafričana Lloyda Harrise 7:6, 7:6, 6:1.

Zverev si před rokem v semifinále s Rafaelem Nadalem přetrhal vazy v kotníku, kurt opustil na vozíku a po operaci přišel o zbytek sezony. „Je to velmi příjemné být zase zpátky. Po loňském roce je to turnaj, který jsem si opravdu zapsal do kalendáře, opravdu jsem tu chtěl hrát a zahrát dobře,“ řekl Zverev po zápase na kurtu.

Vyrovnaný duel s Harrisem v závěru ovlivnily problémy soupeře s lýtkovým svalem, které se naplno projevily v koncovce druhého setu. Zverev vyhrál tie-break 7:0 a po pauze na ošetření pak získal třetí sadu hladce za 31 minut. „Vím, že musím hrát lépe, ale hodně foukalo, Lloyd navíc výborně podával. Ale jsem rád, že jsem vyhrál ve třech setech, obvykle začínám Roland Garros v pěti setech,“ dodal s úsměvem.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Nišioka (27-Jap.) - Wolf (USA) 1:6, 3:6, 6:4, 6:3, 6:3,

Olivieri (Arg.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 7:6 (7:3), 4:6, 4:6, 7:5, 6:1,

Molčan (SR) - Gaston (Fr.) 6:1, 7:6 (7:4), 6:4,

Paul (16-USA) - Stricker (Švýc.) 6:3, 6:2, 6:4,

Ruud (4-Nor.) - E. Ymer (Švéd.) 6:4, 6:3, 6:2,

Jarry (Chile) - Dellien (Bol.) 6:4, 6:4, 6:2,

Purcell - Thompson (oba Austr.) 7:5, 1:6, 6:4, 6:4,

Zverev (22-Něm.) - Harris (JAR) 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1,

Vavassori (It.) - Kecmanovič (31-Srb.) 5:7, 2:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:3), 7:6 (11:9),

Zeppieri (It.) - Bublik (Kaz.) 6:0, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5,

Seyboth Wild (Braz.) - Medveděv (2-Rus.) 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Nosková (ČR) - Koviničová (Č. Hora) 6:3, 2:1 skreč,

Dodinová - Janicijevicová (obě Fr.) 0:6, 6:2, 6:1,

Wang Sin-jü (Čína) - Bouzková (31-ČR) 6:4, 7:6 (7:5),

Parryová (Fr.) - Kalininová (25-Ukr.) 6:2, 6:3,

Andrejevová (Rus.) - Riskeová-Amritrajová (USA) 6:2, 6:1,

Petersonová (Švéd.) - Ferrová (Fr.) 6:2, 6:0,

Džábirová (7-Tun.) - Bronzettiová (It.) 6:4, 6:1,

Danilovičová (Srb.) - Baindlová (Ukr.) 6:3, 6:2,

Curenková (Ukr.) - Krejčíková (13-ČR) 6:2, 6:4,

Gauffová (6-USA) - Masárová (Šp.) 3:6, 6:1, 6:2,

Grabherová (Rak.) - Rusová (Niz.) 6:2, 6:3,

Rybakinová (4-Kaz.) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:4, 6:2,

Paoliniová (It.) - Cirsteaová (30-Rum.) 7:5, 2:6, 6:2,

Sorribesová (Šp.) - Burelová (Fr.) 7:6 (7:0), 6:2,

Davisová (USA) - Ču Lin (Čína) 6:3, 6:3.