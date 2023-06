I „Kouzelník“ žasl nad Muchovou. Ta slaví čtvrtfinále a narazí na číslo 333

Karolína Muchová postoupila do osmifinále Roland Garros • Reuters

Karolína Muchová slavící postup do čtvrtfinále Roland Garros 2023 • ČTK / AP / Christophe Ena

Karolína Muchová slavící postup do čtvrtfinále Roland Garros 2023 • Reuters

Čtvrtý zápas Karolína Muchové na letošním Roland Garros působil nejpoklidněji, pokud se to dá vůbec říci o utkání, v němž je v sázce grandslamové čtvrtfinále.

Šestadvacetiletá Češka však mač kontrolovala od samého startu, gejzír nápaditých úderů z její rakety byl pro Elinu Avanesjanovou příliš velkým soustem. Ta kapitulovala proti playstation tenisu made in Olomouc za 97 minut a i slavný francouzský tenista Fabrice Santoro, v dobách své hráčské kariéry kvůli speciálnímu obouručnému stylu hry přezdívaný Kouzelník, před Češkou smekl. „Fantasticky se na to kouká,“ chválil při rozhovoru na kurtu Muchovou. „Od vás mě to zvlášť těší,“ poděkovala Češka s úsměvem.

Coby už protřelá hráčka zvládla střet s dvacetiletou novickou. Avanesjanová se teprve podruhé prodrala do hlavní grandslamové soutěže a to ještě se štěstím. Coby poražená v posledním kole kvalifikace získala účast až po odstoupení jiné tenistky. Poslední příběh lucky losera, jenž postoupil do dámského osmifinále, zažilo Roland Garros v roce 1994.

Ruska s arménskými kořeny, jíž patří až 134. místo na žebříčku, už si však v 1. kole vybudovala renomé triumfem nad turnajovou dvanáctkou Belindou Bencicovou a na stejném stadionu, tedy dvorci Suzanne Lenglenové, prahla po dalším překvapení.

O šest let starší Muchová, 43. tenistka světa, tam šla naopak potvrdit roli favoritky, od které se postup čeká. To je vždycky zrádná role. V horkém odpoledni ji však začala hráčka I. ČLTK Praha naplňovat, v úvodní sadě vedla 2:0 a 5:2, než ji po 38 minutách zavřela čistou hrou na 6:4.

Příběh druhé sady byl velmi podobný. Muchová opět prchla do vedení 2:0 a 5:2, a i když na první pokus utkání nedopodávala a nervózně promarnila dva mečboly, dokázala briskně kontrovat při servisu soupeřky a pátou šanci zavřít mač už si nenechala ujít. Druhým vítězným bekhendem po lajně za sebou

„Se zápasem jsem moc spokojená. Jen v konci druhého setu jsem začala být trochu nervóznější, ale zvládla jsem to i díky vám lidi,“ obratně pracovala s vrtkavou přízný francouzského publika, jež ji odměnilo potleskem.

V úterním čtvrtfinále čeká Muchovou jednatřicetiletá Anastasia Pavljučenkovová. Poté, co víc než polovinu loňského roku promarodila se zraněným kolenem, patří ruské veteránce až 333. místo v žebříčku a v Paříži startuje na chráněný žebříček. Finalistka Roland Garros 2021, kde v třísetovém titulovém utkání podlehla Barboře Krejčíkové, je ale stále velmi nebezpečnou hráčkou a do zápasu si ponese pozitivní bilanci s Muchovou 2:1.

Djokovič hladce postoupil

Srbský tenista Novak Djokovič si na Roland Garros vybojoval rekordní 17. účast ve čtvrtfinále. Třetí nasazený hráč, jenž se dosud na pařížském grandslamu dělil s 16 starty mezi osmičkou nejlepších o prvenství s majitelem rekordních 14 titulů Rafaelem Nadalem, porazil ve 4. kole Juana Pabla Varillase z Peru hladce 6:3, 6:2, 6:2.

Dvojnásobný šampion z pařížské antuky Djokovič zatím letos neztratil na turnaji ani set a proti Varillasovi slavil dosud nejhladší postup. Na kurtu Philippea Chatriera se tentokrát zdržel necelé dvě hodiny a dál může pomýšlet na zisk rekordního 23. grandslamového titulu. S 22 trofejemi se zatím dělí o historické maximum s dlouholetým antukovým suverénem Nadalem, vítězství by ho navíc vrátilo i do čela světového žebříčku.

Jeho dalším soupeřem bude Karen Chačanov. Jedenáctý nasazený Rus zdolal Lorenza Sonega z Itálie 1:6, 6:4, 7:6, 6:1.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Djokovič (3-Srb.) - Varillas (Peru) 6:3, 6:2, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Muchová (ČR) - Avanesjanová (Rus.) 6:4, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Klugmanová (Brit.) - Šmejkalová (ČR) 6:2, 6:0.