Chraptící Muchová si dala šlofíka ve školce: Pak jsem se odvázala

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | V pouhých šestadvaceti letech dosáhla na metu, která se cení. Na všech čtyřech grandslamech už Karolína Muchová dokázala postoupit alespoň do osmifinále. Nejdéle se načekala na Roland Garros, kde rozrazila bránu do druhého týdne grandslamu po triumfu nad Rumunkou Irinou Camelií Beguovou 6:3, 6:2. A to i přesto, že není zcela fit. Bolí ji v krku, chraptí, po pěti minutách s omluvou ukončila tiskovou konferenci. „Jsem trošičku nachlazená. Včera jsem nemluvila vůbec, dneska už ze sebe alespoň vypustím nějakou hlásku, takže se to zlepšuje,“ líčila.

Na utkání s Beguovou jste se načekala, na kurt jste šla až v půl deváté večer. Byla to potíž?

„Čekání bylo dlouhé, ale mohlo být ještě delší. Naštěstí kluci před námi hráli jen tři sety, díky jim za to. Objevila jsem tu takovou wellness místnost. Vypadá to tam jako ve školce, jsou tam vedle sebe postele a je úplně super. Využila jsem toho a dala si na hodinku šlofíčka. Pak už kluci hráli docela rychle, takže to uteklo.“

Chladnější večerní podmínky a tenis pod umělým osvětlením nevadily?

„Když se obloha změní z modré na černou, je to pro servis malinko nepříjemnější. Ale zvykla jsem si rychle. A i když bylo chladněji, hrálo se mi dobře. I dost lidí z Česka se přišlo podívat, takže super.“

Po celý turnaj vám fandí na místě také rodiče. Je to speciální?

„Určitě. Jsem ráda, že viděli všechny mé zápasy a ještě k tomu vítězné. Pomáhá mi, že jsou tady. V sobotu mají letět domů, ale nevím, jak to ještě naplánují.“

S Beguovou jste oba předchozí zápasy prohrála, naposledy před měsícem v Madridu. Co nyní vedlo k jasnému triumfu?

„Věděla jsem, co bude hrát. Nečekala jsem, že změní taktiku, když mě dvakrát stejným stylem porazila. Dávala jsem si pozor na to, že mě bude chtít držet v delších výměnách přes bekhend. Začátek byl pomalejší, ale potom jsem se odvázala. Začala jsem do míčů víc chodit, víc využívat drop shoty a přechod na síť. Fungovalo to.“

Zvlášť zkracování hry bylo hodně efektivní.

„S tím jsem udělala hodně bodů. A důležitých! Myslím, že jsem snad ani jeden drop shot neprohrála.“

V nedělním osmifinále na vás čeká dvacetiletá Ruska Elina Avanesjanová, až 134. hráčka žebříčku. Co o ní víte?

„Vůbec ji neznám, budu se muset kouknout, jak hraje. Je na dobré vlně, vždyť porazila Belindu (Bencicovou) a naposledy Tausonovou.“

V Paříži hájíte pověst českého tenisu jako jeho poslední zástupkyně. Jak to vnímáte?

„Určitě by bylo příjemnější, kdyby nás tu zůstalo Češek více. Navzájem se podporujeme. Bohužel to pro ostatní nedopadlo. Já jsem ráda, že mně se daří.“