Muchová je favoritka, ale má problém. Soupeřka jede v módu „Survivor“

Karolína Muchová postoupila do osmifinále Roland Garros • Reuters

Karolína Muchová slavící postup do čtvrtfinále Roland Garros 2023 • Reuters

Karolína Muchová slavící postup do čtvrtfinále Roland Garros 2023 • ČTK / AP / Christophe Ena

Karolína Muchová vs. Anastasija Pavljučenkovová, kdo postoupí do semifinále Roland Garros? • Koláž iSport.cz

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Nikdy v historii Roland Garros se níže postavená tenistka nepodívala do čtvrtfinále. U jména Anastasie Pavljučenkovové, příští soupeřky Karolíny Muchové (úterý od 11.00 na centrkurtu Philippa Chatriera), svítí cifra 333. Tak hluboko spadla v žebříčku jednatřicetiletá Ruska, která se zraněným kolenem a následné operaci přišla o prakticky celý loňský rok. „Bála jsem se, že už třeba nevyhraji jediný zápas,“ přiznala rodačka ze Samary.

Paříž je jevištěm jejího dosud největšího úspěchu, před dvěma lety se v titulovém boji postavila Barboře Krejčíkové a padla 1:6, 6:2, 4:6. Zatímco česká šampionka od té chvíle nevyhrála na Roland Garros ani zápas, Pavljučenkovová po loňském vynechaném ročníku opět září. Lépe řečeno úspěšně svádí bitvy o holý život v turnaji. Po poklidném vyřazení Lindy Fruhvirtové v 1. kole už je to jen „Survivor“.

Třikrát už Pavljučenkovoá otočila utkání z 0:1 na sety, proti nasazeným protivnicím Ljudmile Samsonovové a v osmifinále Elise Mertensové dřela přes tři hodiny. S Belgičankou už prohrávala 3:6, 1:3 a 0:40, aby se ještě nakonec zachránila. I díky tomu, že Mertensová hrála s bolavými zády.

„Už jsem měla pocit, že je zápas ztracený, ale nepřestala jsem bojovat,“ pravila Pavljučenkovová, jíž zatím právě bojovný duch dělá na turnaji větší radost než samotná tenisová forma. Do té se stále dostává. Do Roland Garros vstupovala s negativní zápasovou bilancí 8:9, nedávno v Římě inkasovala od světové jedničky Igy Šwiatekové debakl 0:6, 0:6. Nálada tenisové sezony se ale umí rychle změnit a právě to nyní Ruska prožívá.

A když se dobrá kamarádka Lucie Šafářové, s níž vyhrála dva tituly ve čtyřhře, dostane na vlnu, je nebezpečná. Coby velmi zdatná deblistka si ráda zajde pro vítězný úder na síť, umí přitvrdit zezadu. „Velmi dobrá hráčka. Šikovná, má hodně síly. Budu muset hrát svůj nejlepší tenis, abych se jí vyrovnala,“ soudila Muchová, jež s Pavljučenkovovou prohrála dvě ze tří vzájemných utkání. Vždy šlo ale o velmi tuhé bitvy a taková se čeká i nyní.

Proběhne na centkurtu Philippa Chatriera, kde se Muchová představí vůbec poprvé v kariéře. Všechny své dosavadní velké zápasy v Paříži svedla na Suzanne Lenglenové, druhém největším dvorci v areálu. A to může být problém. Na centrkurtu, mohutném stadionu s velkými výběhy za základní čarou, je prostorová orientace jiná, musíte si zvyknout. Pavljučenkovová tam už letos odehrála osmifinále s Mertensovou a několik zápasů ve finálovém roce 2021.

Ruska startuje na Roland Garros jen díky chráněnému žebříčku. Na grandslamech si ho vybrala už pro Australian Open a nyní v Paříži. To znamená, že Wimbledon bude bez ní. Ani nedoufá, že by mohla dostat coby Ruska od britských pořadatelů volnou kartu. „Myslíte, že poté co se dělo minulý rok, přede mě natáhnou červený koberec? Pro mě letos žádná travnatá část sezony není.“

O to větší motivaci má teď v Paříži.