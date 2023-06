Muchová omráčila svět. Legenda neměla slov, Wilander viděl Bartyovou

Vítězství patří těm nejhouževnatější, hlásá velký nápis na východní tribuně centrkurtu Philippa Chatriera. Slzy štěstí Karolíny Muchové po naprosto nepravděpodobném obratu jeho tvrzení dokumentovaly. Česká tenistka velkolepě otočila semifinále a po 3 hodinách a 13 minutách byla jako omráčená.

„Díky všem, nechápu, co se stalo. Lidi mně hnali, pořád jsem bojovala a ono to fungovalo. Teď jsem tak šťastná,“ líčila dojatě při rozhovoru na kurtu s Matsem Wilanderem, zatímco se twitterový účet WTA ptal: Zápas roku? „Ano, měl všechno, co od tenisu chcete. Nemám slov,“ přizvukovala americká legenda Chris Everttová, sedminásobná šampionka Roland Garros.

Šestadvacetiletá Muchová odehrála téměř perfektní duel s perfektní taktikou. Z kontrastu stylů pramenil nádherný tenis, který oceňovalo spokojené pařížské publikum. Stejně tak jako drama, které se na cihlové drti odehrávalo.

Když Muchová ztratila druhou sadu v tiebreaku, po 132 minutách se začínalo od nuly. Už v tu chvíli šlo o nejdelší utkání české tenistky v Paříži. Fyzicky dominantní Sabalenková letos prohrála jediný ze sedmi třísetových zápasů (s Barborou Krejčíkovou v Dubaji) a zdálo se, že tuhle statistiku ještě vylepší.

Muchová už si během třetí sady protahovala nohy, braly ji zřejmě křeče. Běloruska vedla 5:2 a 30:0 při podání soupeřky, při němž si vytvořila i mečbol. Hráčka I. ČLTK ho smazala vítězným forhendem a řídila se pravidlem, že dokud nepadne poslední míč, není hotovo. Vyplatilo se jí to milionkrát.

Neustoupila ani o píď za zoufalé situace a nervózní favoritka se zhroutila. Česká hrdinka jí k tomu také obratně pomohla. Z posledních 24 míčů zápasu jich Muchová vyhrála 20, často po nevynucených chybách soupeřky.

Muchová, světové číslo 43., které po turnaji vyletí minimálně na životní 16. příčku, je čtvrtou nejhůře umístěnou hráčkou ve finále Roland Garros. A také čtvrtou Češkou za posledních osm let, která si o pohár Suzanne Lenglenové zahraje po Lucii Šafářové (2015), Markétě Vondroušové (2019) a Barboře Krejčíkové (2021).

Fantastický zápas nechal tenisový svět v mrákotách. „Myslím, že tu máme novou Ashleigh Bartyovou,“ srovnával Wilander, komentátor Eurosportu, pestrou hru české finalistky s bývalou světovou jedničkou, jež loni ukončila kariéru.

Australanka v Paříži triumfovala před čtyřmi lety, v sobotu od 15.00 se o to samé pokusí hrdinka Muchová.