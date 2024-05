Menšíkova smůla, v Paříži ho čeká finalista. A Nadala zase vyzve Zverev

Bojuje o účast na olympiádě, o kterou v osmnácti velmi stojí. Pod pět kruhů se přijímá podle žebříčku po skončení Roland Garros a český tenisový supertalent Jakub Menšík potřebuje v Paříži zabodovat, aby měl šanci. Los k němu však byl nesmlouvavý, už do 1. kola antukového grandslamu Menšík inkasoval finalistu z posledních dvou let Caspera Ruuda.

Osmnáctiletou kometu Jakuba Menšíka, jež před pár dny skládala na gymnáziu v Prostějově maturitní zkoušky, čeká debut na pařížském grandslamu. A v sázce je hodně – účast na olympiádě v Paříži, o kterou moc stojí. Účastníci se pod pět kruhů budou přijímat na základě žebříčku po Roland Garros a Menšík je momentálně na hraně. Jeho postavení v polovině osmé desítky mu negarantuje, že by se dostal mezi 56 nejlepších v redukovaném pořadí, kdy každý ze států může vyslat jen čtyři zástupce.

Napodobení tažení z US Open a Australian Open, kde šel shodně z kvalifikace až do 3. kola, by hodně pomohlo. Do Paříže se sice poprvé dostal rovnou do hlavní soutěže, problémy s pravou rukou se ho už ale drží nějaký čas a handicapují ho.

A ani los nebyl vůbec vstřícný. Hned v úvodním kole čeká Menšíka norský favorit Casper Ruud, finalista Roland Garos z posledních dvou let. Rodák z Prostějova už letos dokázal skolit dva soupeře z top 10 (Andrej Rubljov, Grigor Dimitrov), Ruud na jeho nejoblíbenějším turnaji je však velkým soustem. Druhý český tenista Tomáš Macháč se v 1. kole střetne s Portugalcem Nunem Borgesem.

K šesti českým tenistkám byl los shovívavější. Největší česká naděje Markéta Vondroušová odstartuje turnaj proti Španělce slovenského původu Rebece Masárové a ve 3. kole může narazit na krajanku Kateřinu Siniakovou. Šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková se šňůru čtyř proher pokusí zlomit se Švýcarkou Viktorií Golubicovou. Nejtěžší protivnici dostala Karolína Plíšková, kterou čeká nasazená patnáctka Elina Svitolinová.

Absolutním šlágrem prvního kola bude střet čtrnáctinásobného šampiona Rafaela Nadala s Alexandrem Zverevem. Španělská legenda, jež nefigurovala mezi nasazenými a čeká ji s největší pravděpodobností poslední vystoupení na Roland Garros, má s vytáhlým Němcem pozitivní bilanci 7:3. Forma však mluví pro čerstvého vítěze z Říma.

Los 1. kola Roland Garros

Muži: Macháč – Borges (Portug.), Menšík – Ruud (7-Nor.).

Ženy: Vondroušová (5) – Masárová (Šp.), Krejčíková (24) – Golubicová (Švýc.), Nosková (27) – Dartová (Brit.), Siniaková (32) – kvalifikantka, Plíšková – Svitolinová (15-Ukr.), Bouzková – V. Kuděrmetovová (29-Rus.).