Skromná výprava na RG. Táhne ji Vondroušová, procitne spící obr?

NEJVYŠŠÍ TRUMF Markéta Vondroušová

věk: 24

na žebříčku: 6.

bilance na RG: 11:6

nejlépe na RG: finále (2019)

soupeřka pro 1. kolo: Masárová (Šp.)

Měsíc před tím, než napochoduje na wimbledonský centrkurt coby loňská šampionka, která bude muset obhajovat astronomických 2000 bodů do žebříčku, má ideální šanci připravit si bodový polštář. S nadsázkou se dá říci, že v Paříži bude letos Markéta Vondroušová obhajovat wimbledonský titul. Na antuce umí, její hra bez velkého množství chyb postavená na leváckých krosových úderech a bezvadných kraťasech souzní s oranžovou hlínou víc než v podání elitních útočnic. Před pěti lety coby teenagerka ohromila pochodem do pařížského finále, od té doby jednou vynechala a třikrát ji zastavily zvučné soupeřky (Šwiateková, Badosaová, Kasatkinová). Sezonou 2024 se Vondroušová zatím spíš protlouká. Na jejím startu nebyla zdravá a doháněla tréninkové manko, prošla si smutnými chvílemi v osobním životě (smrt dědečka, rozvod). Jaká síla v ní ale na antuce dřímá, ukázala ve Stuttgartu, kde při tažení do semifinále skolila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou. Před Roland Garros nepatří do nejužšího okruhu favoritek, očekávání nejsou extra velká. A tak to má Maky ráda.