Macháč je na Roland Garros poprvé ve druhém kole. Dál jde i Djokovič

Tenista Tomáš Macháč porazil na grandslamovém Roland Garros Portugalce Nuna Borgese 7:6, 6:4, 6:3 a poprvé postoupil na antukových dvorcích v Paříži do 2. kola. Třiadvacetiletý rodák z Berouna si poradil s pětihodinovým odložením zápasu kvůli dešti a zvítězil za dvě hodiny a 33 minut. V dalším kole ho čeká buď Argentinec Mariano Navone, nebo Španěl Pablo Carreňo.

Jediný český zástupce v mužské dvouhře Macháč navázal na úspěšné vystoupení ze Ženevy, kde se minulý týden probojoval do premiérového finále na okruhu ATP. Proti Borgesovi zahrál 26 vítězných míčů, soupeř doplatil na 46 nevynucených chyb. Macháč je v hlavní soutěži Roland Garros podruhé v kariéře a po čtyřech letech.

Český reprezentant měl pomalejší úvod a brzy prohrával 1:3. V šesté hře ale srovnal a o prvním setu rozhodla zkrácená hra, v níž český tenista zvítězil 7:3. Také ve druhé sadě smazal Macháč manko brejku a od stavu 1:4 otočil set pěti hrami za sebou.

Třetí set měl Macháč od začátku pod kontrolou. Nezbrzdila ho ani krátká přestávka kvůli dešti, třikrát prolomil soupeřův servis a utkání zakončil při Borgesově podání čistou hrou.

Z českých tenistek postoupily v minulých dnech do 2. kola dvouhry Marie Bouzková, Linda Nosková, Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková. Dohrály naopak Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková.

Postup slaví i Djokovič

Srbský tenista a první hráč světa Novak Djokovič vykročil úspěšně za obhajobou titulu na Roland Garros. Vítěz rekordních 24 grandslamů porazil v 1. kole na antuce v Paříži domácího Pierra-Huguese Herberta 6:4, 7:6, 6:4. V turnaji pokračuje i loňský finalista Nor Casper Ruud. Mezi ženami uspěla Běloruska Aryna Sabalenková či Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve dvouhře naopak dohrála s kariérou se loučící Francouzka Alizé Cornetová.

Sedmatřicetiletý Djokovič vstoupil do Roland Garros bez jediné trofeje v sezoně. Naposledy neuspěl při generálce v Ženevě, kde ho vyřadil v semifinále Tomáš Macháč.

Trojnásobný šampion pařížského grandslamu zahrál proti 142. hráči světa Herbertovi 27 vítězných míčů a udělal také 18 nevynucených chyb. Jednou přišel o servis, sám si ale připsal tři brejky. V dalším kole narazí na Španěla Roberta Carballése.

Do 2. kola postoupil také finalista předchozích dvou ročníků Ruud. Finálový přemožitel Macháče ze Ženevy porazil Brazilce Felipeho Meligeniho Alvese 6:3, 6:4, 6:3. Bez ztráty setu jdou dál i ženské favoritky. Světová dvojka Sabalenková zvítězila nad Ruskou Erikou Andrejevovou 6:1, 6:2, turnajová čtyřka Rybakinová zdolala Belgičanku Greet Minnenovou 6:2, 6:3.

Čtyřiatřicetiletá rodačka Cornetová nestačila při loučení s kariérou na turnajovou sedmičku Čeng Čchin-wen z Číny a podlehla jí 2:6, 1:6. Cornetová se na antukových dvorcích v Paříži představí ještě v ženské čtyřhře a mixu.

„Už po zápase Rafy Nadala jsem měla slzy v očích. Teď jich mám ještě víc. Míchá se ve mně hodně emocí. Na tento okamžik jsem se připravovala týdny, ale když musíte říct sbohem, nejste nikdy opravdu připravení,“ řekla na kurtu Cornetová.

Pro Cornetovou jde o jubilejní 20. účast na Roland Garros. Na okruhu WTA vyhrála šest titulů ve dvouhře. Ve světovém žebříčku se nejvýše dostala na 11. místo, před dvěma lety se probojovala do čtvrtfinále Australian Open. Jejím maximem na Roland Garros zůstává osmifinále z let 2015 a 2017.

„Dala jsem tenisu všechno. Měla jsem štěstí, že jsem mohla prožít takový život. Byla za tím spousta úsilí, obětí i pochybností o sobě samé. Hodně vzestupů a pádů. Ale bylo to velké dobrodružství,“ uvedla Cornetová.

Tenisový grandslamový turnaj French Open (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Macháč (ČR) - Borges (Portug.) 7:6 (7:3), 6:4, 6:3, De Minaur (11-Austr.) - Michelsen (USA) 6:1, 6:0, 6:2, Ruud (7-Nor.) - Meligeni Alves (Braz.) 6:3, 6:4, 6:3, Etcheverry (28-Arg.) - Cazaux (Fr.) 3:6, 6:2, 6:1, 6:4, Fritz (12-USA) - Coria (Arg.) 2:6, 6:1, 6:2, 6:1, Navone (31-Arg.) - Carreňo (Šp.) 5:7, 6:1, 6:3, 6:0, Rinderknech (Fr.) - Walton (Austr.) 6:2, 6:4, 7:5, Davidovich (Šp.) - Vacherot (Mon.) 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:2), Munar - Bautista (oba Šp.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:1, Struff (Něm.) - Burruchaga (Arg.) 6:3, 6:2, 6:1, Djokovič (1-Srb.) - Herbert (Fr.) 6:4, 7:6 (7:3), 6:4, Rune (13-Dán.) - Evans (Brit.) 6:4, 6:4, 6:4, Zeppieri (It.) - Mannarino (22-Fr.) 4:6, 6:2, 6:1, 6:2, Griekspoor (26-Niz.) - McDonald (USA) 6:3, 6:4, 1:6, 6:2, Cobolli (It.) - Medjedovič (Srb.) 6:2, 6:3, 6:7 (2:7), 6:3, Darderi (It.) - Hijikata (Austr.) 6:3, 7:6 (8:6), 6:1, Goffin (Belg.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 4:6, 6:4, 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, Carballés (Šp.) - Lestienne (Fr.) 6:3, 7:5, 4:6, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Rybakinová (4-Kaz.) - Minnenová (Belg.) 6:2, 6:3, Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Cornetová (Fr.) 6:2, 6:1, Sabalenková (2-Běl.) - E. Andrejevová (Rus.) 6:1, 6:2, Kasatkinová (10-Rus.) - Frechová (Pol.) 7:5, 6:1, Mertensová (25-Belg.) - Carleová (Arg.) 6:3, 7:6 (10:8), Blinkovová (Rus.) - Cirsteaová (28-Rum.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), Rusová (Niz.) - Kerberová (Něm.) 6:4, 6:3, Avanesjanová (Rus.) - Ču Lin (Čína) 6:2, 6:4, Martičová (Chorv.) - Mladenovicová (Fr.) 6:4, 6:4, Keysová (14-USA) - Zarazuaová (Mex.) 6:3, 6:2, Navarrová (22-USA) - Sönmezová (Tur.) 6:2, 6:0, Stearnsová (USA) - Čiričová-Bagaričová (Chorv.) 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (8:6), Korpatschová (Něm.) - Kruegerová (USA) 4:6, 6:4, 7:6 (11:9), Azarenková (19-Běl.) - Podoroská (Arg.) 6:1, 6:0, M. Andrejevová (Rus.) - Bektasová (USA) 6:2, 6:3, Učidžimaová (Jap.) - Burillová (Šp.) 6:1, 6:1, Šarífová (Eg.) - Jüan Jüe (Čína) 6:1, 6:3, Erraniová (It.) - Schmiedlová (SR) 6:3, 6:2, Putincevová (Kaz.) - Stephensová (USA) 6:1, 6:2, Badosaová (Šp.) - Boulterová (26-Brit.) 4:6, 7:5, 6:4.