Milenci na vzestupu. Český pár si v Paříži zahraje mix, i když nečekaně

V romantických kulisách Paříže kvete láska také u kurtů. Italský šampion Jannik Sinner v pondělí veřejně potvrdil, že randí s ruskou tenistkou Annou Kalinskou. Po rozchodu jsou zase spolu Stefanos Tsitsipas a Paula Badosaová. Dokonce se společně přihlásili i do mixu. A mezi VIP páry tenisového světa pomalu ale jistě směřují také Tomáš Macháč s Kateřinou Siniakovou.

On spěchal fandit na její nedělní zápas, jen co dorazil po finále turnaje v Ženevě, kde o kolo dřív skolil světovou jedničku Novaka Djokoviče. Ona mu oplatila stejně, v úterý přikrytá bílým ručníkem mokla na kurtu číslo 8, když zdatně ničil odpor Portugalce Nuna Borgese (7:6 (3), 6:4, 6:3) a slavil premiérovou účast ve 2. kole Roland Garros.

Jsou spolu již tři roky, zamilovali se do sebe během dvoutýdenní covidové karantény při Australian Open 2021. Tomáš byl teprve talentem na začátku profikariéry, o víc než čtyři roky starší Kateřina už měla renomé a grandslamové tituly ze čtyřhry. Dnes již je dělí v singlovém žebříčku jediná příčka. „Oba jsme teď na dobré vlně. Ale nesoutěžíme mezi sebou. Aspoň teda z mé strany,“ mávla rukou Siniaková. „To ona jen tak říká,“ rozesmál se její partner. Pokorně ihned dodal. „Bude skvělé, když budeme co nejdál oba dva. Ale Katka už toho tolik dokázala, zvlášť v deblu. Zatím jí nesahám ani po kotníky. Já si teprve postupně začínám dokazovat, že na takové věci taky mám, ale pořád je to daleko.“

Siniaková (33. na WTA) v osmadvaceti poprvé v životě na grandslamu požívá výhody nasazení. Macháčovi nechybí z aktuální a životní 34. příčky moc, aby se do téhle pozice dostal už při Wimbledonu.

Díky jeho strmému vzestupu si český pár mohl udělat radost. Spojení jejich žebříčků už bylo dost dobré na to, aby se při grandslamu dostali do turnaje smíšených dvojic. „Nechala jsem to na Tomášovi, pro něj to bude těžší, musí hrát víc setů než já. Zvládnout tři soutěže pro něj bude náročné,“ prohodila Siniaková. Její milý ale neodolal a přihlášku podal. A nakonec ho trochu zaskočilo, že se do turnaje vešli. „Upřímně jsem to nečekal, protože mi bylo řečeno, že se na osmdesát procent do pavouka nedostaneme,“ krčí rameny. Oba tak čeká v Paříži perný turnaj, obsadí všechny soutěže – singl, debl i mix, což je zvlášť v mužském podání unikát. Macháč může v současné formě myslet i ve dvouhře vysoko, takový zápřah se tak jeví i jako trochu kontraproduktivní. „Když jsem hrál v Austrálii dvě soutěže, debl mi hodně pomáhal i do singlu. Samozřejmě mix do toho teď malinko hází vidle, ale uvidíme, jak to půjde,“ pokrčil rameny.

Ve čtyřhře nastoupí Macháč po boku nejlepšího čínského tenisty Čang Č'-čena, s nímž letos zazářil na všech třech turnajích, do kterých je přijali. Semifinále Australian Open, titul v Marseille, semifinále v Barceloně. Z ničeho i v deblovém žebříčku vyletěl na 65. příčku.

Společný mix ale zůstává výzvou. Zahráli si ho dosud jen dvakrát. Předloni v Melbourne skončili již v 1. kole a také letos během exhibičního turnaje v Indian Wells prohráli hned první zápas. Obě porážky však byly těsné, jedna v supertiebreaku, druhá 5:7, 5:7.

„Ten první v Austrálii byl nic moc, protože mě hodně bolela ruka. Ani bych ho nepočítal. Ten druhý letošní už jo. A můžu říct, že to je úplně něco jiného. Upřímně, když hraju proti holce, přijde mi, že ani nemůžu hrát. Ostýchám se zahrát rychle, natož ji třeba nastřelit. Musím si zvyknout…,“ přemítá chlap, který bude v Paříži na roztrhání.