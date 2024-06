Šok v Paříži, Djokovič se zranil. Nemá rád operace, přijde o Wimbledon i OH?

To však není ta největší svízel. Zároveň existují vážné pochyby, zda se bude moci zúčastnit Wimbledonu, potažmo olympiády, kde chtěl zaútočit na singlové zlato, které mu ve sbírce jako jediná velká trofej chybí.

Djokovič v posledních dvou kolech absolvoval krutou zátěž. Nejprve hrál do tří hodin ráno proti Italovi Lorenzo Musettimu, z 1:2 na sety otáčel také v pondělí s Argentincem Franciscem Cerúndolem. Tehdy už ve druhém setu začal kulhat, opakovaně se nechal ošetřit. Vzal si prášky proti bolesti, čemuž přičetl, že byl schopný nakonec v pěti setech postoupit. Celkem v rozmezí šestačtyřiceti hodin dřel 9 hodin a 8 minut.

Prasklý meniskus se zpravidla řeší operací a rekonvalescence zabere několik týdnů. Djokovič je však velkým odpůrcem chirurgických zákroků a je možné, že se bude snažit uzdravit konzervativní cestou.

To se projevilo v roce 2017, kdy kvůli problémům s loktem vzdal při Wimbledonu čtvrtfinále Tomáši Berdychovi a vybral si půlroční pauzu. Loket léčil bez chirurgického zákroku svými metodami, za žádnou cenu nechtěl jít na operaci. „Protože nejsem fanouškem operací a braní léků. Snažím se žít v souladu s přírodou, co jen to jde. Věřím, že naše tělo je mechanismus, který se uzdravuje sám,“ tvrdil.

Pro zákrok se rozhodl až v únoru 2018, když už byl zoufalý. Když se probudil z narkózy, další tři dny prý probrečel. „Pokaždé, když jsem si vzpomněl na to, co jsem udělal, měl jsem pocit, že jsem zradil sám sebe,“ popisoval své pocity z rozhodnutí, že se svěří do péče klasické medicíny.

Za pět měsíců už ale také vyhrál Wimbledon a koncem sezony znovu usedl na první místo žebříčku... Jak zareaguje nyní?