Mix zamilovaných. Porážka, nástřel do zad a výkřik: Katko, nezabij ho!

Los svedl český pár se zdatnými soupeři – letošními šampiony Australian Open. V příjemném nedělním podvečeru vysvitlo v jinak upršené Paříži na chvíli i sluníčko, od startu mače ale bylo zřejmé, že nad Siniakovou s Macháčem se spíš výsledkově stahují mračna. „Jak to tam ten Macháč kazí!“ halekal na tribuně tenistův fyzioterapeut Milan Javanský k Dmitriji Siniakovovi, otci hráčky.

Elitní singlista byl zprvu v mixovém zápase ztracený. Již před ním uznával, že se ostýchá hrát ostře na ženy. A protřelá chytračka Sie Šu-wej ho několikrát nachytala.

To ale nebylo nic proti tomu, co mu připravila Kateřina. O pět let starší přítelkyně v sedmém gamu zblízka napřáhla k ostrému bekhendu a trefila svého milého přímo doprostřed zad. Macháč potvrdil pověst showmana a teatrálně se skácel zády na antuku. „Katko, nezabij ho,“ zvolal kdosi anglicky z tribuny, na níž půlka lidí vydechla zděšením a druhá se chichotala.

„Rána to byla, ale nic hrozného. Hlavně jsem rád, že se to nestalo opačně. Já to snesu, ale kdybych trefil Katku, nebylo by to úplně dobrý,“ líčil pak tenista, jenž ze sebe nemohl ani dělat oběť.

K nástřelu ve chvíli, když čelili brejkbolu na 2:5 v úvodní sadě, totiž došlo jeho chybou. „Jsem zvyklá, že holka, se kterou hraji, jde v takové situaci dolů a nechává otevřený celý kurt. Hrála jsem automaticky tak, jak jsem zvyklá. A bohužel to dopadlo špatně,“ pokrčila rameny Siniaková.

Český pár korigoval hrozivě vypadající skóre 2:6, 0:3 ve chvíli, kdy soupeři lehce zvolnili. A málem se jim to vymstilo. „Na konci už jsme byli lepší, stát se mohlo cokoliv,“ litovala Siniaková, temperamentní soutěživá slečna.

Zatímco stále ještě deblový začátečník Macháč si týmový tenis hlavně vychutnává, sedminásobná grandslamová šampionka hraje taky o své jméno.

„Mám na to trochu jiný pohled. Pro mě debl není jen tak, hodně jsem toho v něm už uhrála a cítím v něm tlak o hodně víc než Tom. Takže teď jsem dostala příkaz, abych si to trochu víc užila. To se snad povedlo,“ pravila. Její slova potvrzoval i smířlivý pozápasový polibek českého páru.

Oba nemuseli mít špatnou náladu. Již dříve v neděli slavili po boku Coco Gauffové respektive Čang Č'-čena důležitější výhry v klasické čtyřhře.