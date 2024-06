Iga? Jiná liga. Experti ji srovnávají s Nadalem. Je tu skoro neporazitelná

Radost polské tenistky Igy Šwiatekové po postupu do finále Roland Garros • ČTK / AP / Aurelien Morissard

Když Iga Šwiateková vyhrála v roce 2020 poprvé Roland Garros, přála si jednu věc. Sehnat lístky na neděli a jít fandit při mužském finále svému idolu Rafaelu Nadalovi. Po čtyřech letech míří její pověst antukové přebornice do podobných dimenzí jako ta Mallorčanova. „Trochu mi Rafu připomíná. Nepřekvapilo by mě, kdyby nakonec v Paříži vyhrála dvouciferný počet titulů,“ pronesl za mikrofonem Eurosportu Boris Becker.

„Už má čtyři a je jí pořád jen třiadvacet let. Může tu vyhrát ještě pětkrát, šestkrát nebo i sedmkrát. Její styl je velmi moderní, hraje míče s velkou rotací, raketou švihá divokou silou. Je tu skoro neporazitelná,“ doplnil jeho švédský kolega Mats Wilander.

I letos se hrálo v Paříži Poland Garros. Od chvíle, co Šwiateková ve 2. kole hleděla vyřazení zblízka do očí, otáčela z 2:5 ve třetí sadě a odvracela mečbol Naomi Ósakaové, byla nedotknutelná. V dalších pěti zápasech přišla o pouhých 17 gamů a její protivnice si mohly jen zoufat.

„Jako byste hráli s nějakým šílencem. Děsivý pocit,“ konstatovala Markéta Vondroušová po čtvrtfinálovém debaklu 0:6, 2:6.

„Jako vždycky tu hrála na jiné úrovni,“ zakroutila hlavou po semifinále Coco Gauffová (2:6, 4:6).

„Hrát tu s tebou je největší výzva v dnešním sportu,“ složila šampionce hold poražená finalistka Jasmine Paoliniová (2:6, 1:6). „Nikdy jsem nečelila soupeřce, jejíž výkon má takovou intenzitu. Vydržela jsem to čtyři gamy,“ popsala maličká Italka. Zápas končila tak, že pálila do míčů, co jí síla stačila, což není vůbec její hra. Tušila však, že nic jiného než zázrak jí nepomůže. Dočkala se alespoň malého vítězství, za stavu 0:5 ve druhé sadě odvrátila kanára.

Kariéra Šwiatekové se té Nadalově v Paříži zatím nápadně podobá. Oba slaví narozeniny v průběhu turnaje. Oba vyhráli první titul na Roland Garros v devatenácti. Ve třiadvaceti měli na kontě čtyři. Zápasová bilance Šwiatekové na turnaji je zatím 35:2. Ta Nadalova 112:4.

Během druhého týdne turnaje dostala rodačka z Varšavy otázku, zda se může svému idolu jednou vyrovnat. „Tak za čtrnáct let můžeme soudit, jestli byly naše cesty podobné. Ale je to hezké srovnání, nikdy bych se něčeho takového nenadála, protože pro mě je Rafa úplně nejvýš, absolutní legenda,“ opáčila tenistka, jež se při letošním ročníku ve druhém týdnu rozjela i díky tomu, že déšť vystřídalo slunce a vyšší teploty, díky čemuž její přerotované míče skákaly výš a létaly rychleji. Tak to vždy v Paříži měl rád také Nadal.

Chřadnoucí král antuky letos zkrachoval už v 1. kole a do svého obýváku na Chatrierově stadionu se již za rok pravděpodobně nevrátí. Ten nyní patří královně Ize.

A pokud by se mělo sázet na to, zda jednou překoná alespoň pařížský rekord sedmi titulů Chris Evertové, kurz zřejmě nebude příliš vysoký.