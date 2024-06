České finalistky juniorského Roland Garros. Vy mě znáte? divila se Terka

V autě cestou z tréninku na Spartě do studia jste si zapáleně povídaly o všem možném, skoro se zdálo, že jste víc kamarádky než rivalky.

LS: „Já si myslím, že to tak je. Troufnu si říct, že mimo kurt jsme kamarádky a na kurtu rivalky.“

TV: „Řekla bych to úplně stejně. Jsme kámošky, bavíme se spolu. Jen na kurtu to musíme oddělit, což je nejtěžší.“

Lauro, vy jste měla to štěstí a viděla na vlastní oči ženské finále a triumf Igy Šwiatekové. Jak silný to byl zážitek?

LS: „Úplně super. Když dohrála zápas, běžela nahoru do svého boxu, já seděla asi tři metry od ní. Říkala jsem si, že tohle bych taky jednou chtěla zažít.“

Coby juniorky jste v Paříži uklizené v šatně pod stadionem Suzanne Lenglenové. Tam takové hvězdy moc nepotkáte, že?

TV: „Občas jsem tam některé hráčky potkala, ale ty top