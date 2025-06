Obhájce titulu Španěl Carlos Alcaraz ve čtvrtfinále Roland Garros porazil Tommyho Paula jednoznačně 6:0, 6:1 a 6:4 a postoupil do semifinále. V něm druhého tenistu světa v Paříži čeká Ital Lorenzo Musetti, který si poradil 6:2, 4:6, 7:5 a 6:2 s jiným Američanem Francesem Tiafoem. V soutěži žen tvoří první semifinálovou dvojici jednička žebříčku Běloruska Aryna Sabalenková a úřadující šampionka Polka Iga Šwiateková. Sabalenková porazila Číňanku Čeng Čchin-wen 7:6, 6:3. Šwiateková, která na French Open útočí na čtvrtý titul po sobě a pátý celkově, zdolala Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:1, 7:5.

Alcaraz v prvních dvou setech nedal soupeři nejmenší šanci. Ve třetí sadě se Paul sice zvedl, ale dvaadvacetiletý Španěl byl na podání bezchybný a nečelil ani jednomu brejkbolu. Sám jeden využil, odskočil do vedení 5:4 a duel vzápětí ukončil.

„Vím, že fanoušci chtěli vidět víc tenisu, takže za to se omlouvám. Ale musím dělat svoji práci,“ řekl Alcaraz, který usiluje o pátý grandslamový titul. S Musettim se letos utká už potřetí a zatím ani jednou neprohrál. Celkem má Alcaraz se sedmým hráčem světa bilanci 5:1.

Trojnásobná grandslamová šampionka Sabalenková postoupila mezi čtyři nejlepší na Roland Garros podruhé, dál zatím nedošla. Před dvěma lety ji v semifinále vyřadila Karolína Muchová. Sedmadvacetiletá rodačka z Minsku je v semifinále grandslamu už pojedenácté.

Loňskou olympijskou šampionku z Paříže Čeng Čchin-wen porazila za necelé dvě hodiny a oplatila jí necelé tři týdny starou porážku ze čtvrtfinále v Římě. O pět let mladší Číňanku zdolala posedmé z osmi vzájemných zápasů. Čeng Čchin-wen doplatila na 31 nevynucených chyb.

„Byl to opravdový boj. Netušila jsem, jak jí mohu prolomit servis a dostat se zpět do prvního setu. Nezačala jsem dobře a jsem ráda, že jsem nakonec našla svůj rytmus a vyhrála,“ řekla na kurtu Sabalenková.

V semifinále ji čeká bývalá světová jednička Šwiateková. Čtyřiadvacetiletá Polka, která plní roli nasazené pětky, porazila Svitolinovou za hodinu a 43 minut. Pětinásobná grandslamová šampionka vyhrála na Roland Garros jubilejní 40. zápas a šestadvacátý po sobě. Nejdelší sérii drží Španěl Rafael Nadal (39).

Se Sabalenkovou se varšavská rodačka utká potřinácté. Zatím s ní má bilanci 8:4. „Proti Aryně je to vždycky výzva. Má hru na každý povrch. Musím být při svých úderech statečná a jít do toho. Nebudu lhát, bude to těžký zápas. Ale jsem za tuhle výzvu ráda,“ doplnila Šwiateková.

Sedmý hráč světa Musetti zdolal Tiafoea za necelé tři hodiny a opět si vylepšil v Paříži osobní maximum. V semifinále grandslamu je podruhé, probojoval se do něj také vloni ve Wimbledonu. Bronzový olympijský medailista z Paříže dnes soupeři pětkrát sebral podání, o servis přišel jen jednou. V poměru vítězných míčů přehrál Američana poměrem 45:33.

Musettiho nerozhodilo ani varování za nesportovní chování, které dostal ve druhém setu za to, že při odkopu jednoho z míčků trefil čárovou rozhodčí do horní části těla. Tiafoe se domáhal přísnějšího trestu, ale neuspěl.

„Myslím, že to je komické. Udělal to a nic se nestalo. Rozhodování není konzistentní,“ řekl Tiafoe. Narážel na čtyři roky starý obdobný incident, po kterém byl Novak Djokovičovi na US Open v roce 2020 diskvalifikován.

Musetti incident označil za nešťastnou náhodu. „Okamžitě jsme se šel omluvit. Varování bylo samozřejmě na místě. Rozhodčí viděl, že jsem to neudělal schválně a proto mě asi nechal pokračovat v zápase,“ prohlásil.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 52,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Musetti (8-It.) - Tiafoe (15-USA) 6:2, 4:6, 7:5, 6:2,

Alcaraz (2-Šp.) - Paul (12-USA) 6:0, 6:1, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sabalenková (1-Běl.) - Čeng Čchin-wen (8-Čína) 7:6 (7:3), 6:3,

Šwiateková (5-Pol.) - Svitolinová (13-Ukr.) 6:1, 7:5.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

A. Kovačková (10-ČR) - Burcescuová (Rum.) 6:3, 6:2,

Jonesová (1-Austr.) - Valdmannová (ČR) 6:1, 2:6, 6:4.