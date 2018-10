Navrátilová chválí Plíškovou i vliv její trenérky: No, ta si hodně věří

Plíšková povolila obhájkyni titulu Wozniacké šest her. I na pomalejším kurtu dokázala vydržet ve výměnách a přidat vítězné míče. "Zvládnout Wozniackou takhle hladce...," naznačila Navrátilová v rozhovoru pro česká média, že to už něco znamená. "Neprohrála si servis. Zachránila deset brejkbolů. Vypadá to, že si věří."

Letošní vítězka Australian Open Wozniacká neměla podle Navrátilové odpověď na údery Plíškové. "Má takovou hru, že i na tak pomalém povrchu, když si věří a nekazí, zahraje vítězné míče i od základní čáry," konstatovala Navrátilová.

Osminásobná vítězka Turnaje mistryň psala už ve svém sloupku pro WTA Tour, že Plíšková může v Singapuru hodně získat. "Byla světovou jedničkou a se svou hrou ještě nenaplnila potenciál, své možnosti," míní Navrátilová.

Plíšková si pochvaluje pozitivní přístup Australanky Rennae Stubbsové, s kterou spolupracuje od poloviny srpna. "No, ta si hodně věří. Měla vždycky sebedůvěru, i když tam výsledky nebyly," řekla Navrátilové o Stubbsové. "Karolína má naopak výsledky, ale sebedůvěra tam není. Možná to do ní dostane, protože to potřebuje. Tím, že hraje tak riskantní tenis, musí si věřit," řekla Navrátilová.

