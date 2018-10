Kukal o úbytku váhy Kvitové, jejím vztahu s Plíškovou i koučích na kurtu

Dvě nejlepší české tenistky patří také k absolutnímu světovému výkvětu. Ve třech zápasech na WTA Tour Kvitová Plíškovou pokaždé zdolala a pak celý turnaj vyhrála. „Takové dvě hvězdy z tak malé země, normální by bylo, že by mezi nimi byl katastrofický vztah. Vztah Petry s Karolínou je ale urovnaný, což je neobvyklé. Za to je opravdu třeba obě pochválit,“ nabádá Kukal.

Čtyři zápasy, jediný vyhraný duel. Jak se vám zatím líbí výkony českých hráček v Singapuru?

„Kvitová před ním měla příliš dlouhou pauzu. Sezona je velmi dlouhá, má sice letos pět titulů, ale momentálně jsou její výkony takové neurovnané. Mám dojem, že není moc hladová po výsledku. Zřejmě si to nechává na Prahu pro finále Fed Cupu. Plíšková toho naopak nahrála strašně moc, do poslední chvíle bojovala o Masters. Oficiálně ještě Kvitovou neporazila, ale v extralize už jednou ano. Mám dojem, že větší vůli po vítězství bude mít Plíšková.“

Herně se vám líbí Karolína víc než Petra?

„Určitě. S ní je to v zásadě jednoduché, ona příliš vyměňovala, bez toho, aby zakončovala údery a držela zápasy jen servisem. Momentálně má lepší taktický koncept, o tom není sporu. Musí hrát po lajnách, agresivně na winnery. I když chápu, že na konci sezony už to je těžké. Myslím, že výkony, které tam podávají všechny holky, nechci jim křivdit… Serena zestárla, každá může porazit každou. Úroveň se mi zatím moc nezdá, i když myslím, že v průběhu turnaje se může vylepšit. Myslím, že zápas Petry s Karolínou by mohl být obrat, aby se hrál vrcholný tenis. A ještě jednu věc vám povím…“

Povídejte.

„Jak pořád běhají trenéři na kurt, to je katastrofa. Na US Open se pohnul showman Mouratoglou, něco ukazoval, Serena ho ani neviděla a byla z toho světová záležitost.