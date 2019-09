Série pokračuje. Plíšková má počtvrté v řadě jistý Turnaj mistryň | iSport.cz

Plíšková je druhou tenistkou, která má účast na Masters jistou. Před ní se kvalifikovala současná světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová.

"Vždycky je mým cílem se dostat na Turnaj mistryň a jsem pyšná, že jsem to dokázala počtvrté za sebou. Už se těším na souboje s nejlepšími hráčkami sezony," řekla sedmadvacetiletá Plíšková v tiskové zprávě WTA Tour.

Turnaj mistryň hrála poprvé v roce 2016, kdy se na něj probojovala i ve čtyřhře, a ve dvouhře skončila ve skupině. Loni a předloni vždy postoupila do semifinále.

V letošní sezoně Plíšková získala už čtyři tituly: před Čeng-čou i na trávě v Eastbourne, na antuce v Římě a na tvrdém povrchu v Brisbane. Na kontě má 49 vyhraných zápasů, což je nejvíce ze všech tenistek.

Tradičně dává rodačka z Loun za pravdu své přezdívce 'Esová královna' a na kontě má letos také nejvíce nechytatelných servisů - aktuálně 455.

Šanci hrát posedmé Turnaj mistryň ve dvouhře má Petra Kvitová, která je v hodnocení sezony zatím šestá. Markéta Vondroušová je třináctá, ale musela by zahrát nyní v Číně výtečně, aby měla šanci se premiérově kvalifikovat.

Ve čtyřhře mají jistotu startu v Šen-čenu Barbora Strýcová se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Blízko účasti jsou Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou a šanci mají rovněž Květa Pescheová s americkou spoluhráčkou Nicole Melicharovou.

Vrchol sezony pro osmičku nejlepších hráček se poprvé uskuteční s rekordní dotací 14 milionů dolarů v čínském Šen-čenu od 27. října do 3. listopadu.

Whoa Karolina 🤩@KaPliskova qualified for the Shiseido WTA Finals in Shenzhen - and won titles this year on each surface 🎾👏 pic.twitter.com/ajHJxJ4QXb